Голубые тени официально вернулись: самый трендовый макияж 2024-года, который напоминает нам о 90-х

Таком "ледяной" макияж будет особенно актуален в этом декабре, ведь вы можете повторить его на корпоратив, Рождество или Новый год.
Сейчас уже трудно кого-то удивить модными трендами, но вот чего все точно не ожидали, так это возвращения голубых теней для глаз. Такой макияж был очень моден и актуален в 90-х, поэтому его можно увидеть в старых фильмах, сериалах или на звездах.
В наше же время голубые тени в основном воспринимаются как стереотипный образ тех времен, но в 2024-м все кардинально изменилось. Просматривая фотографии звезд или листая ленту TikTok можно заметить, что голубые тени опять в моде. Подобные макияжи массово демонстрировали на красных дорожках и светских мероприятиях, также голубые тени носили многие стритстайлеры на Неделях моды. Пользователи соцсетей часто пытались повторить этот стиль.
Однако если в 90-х голубой макияж казался немного вызывающим, особенно в сочетании с насыщенным черным карандашом и яркой помадой, то сейчас же существует множество более мягких и нежных оттенков, а также способов носить синие и голубые тени для век каждый день. Звезды в основном сочетали голубой макияж глаз с коричневыми или бежевыми помадами и блесками для губ. Контуринг при этом тоже был нейтральным, а румяна - нежніми.
Так какой же сделать макияж, чтобы не выглядеть как девушка с 90-х? Ниже мы нашли несколько примеров, которые помогут вам при создании своего образ и подбора цвета.
Макияж с синими тенями и черным каялом
Леденящие-голубые блестки
Серо-голубые тени нанесенные на все веко
Матовый насыщенный оттенок
Нежный акцент голубым
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