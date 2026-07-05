"Голый маникюр": почему все вдруг отказываются от лака на ногтях

Нейтральный маникюр / © Credits

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Новый тренд не просто так завоевывает мир: он экономит время и деньги, а также возвращает ногтям здоровье. Издание Real Simple рассказало, почему индустрия устала от глянцевого люкса и как носить «голые» ногти так, чтобы это выглядело дорого, а не небрежно.

Для тех, кто привык каждые три недели обновлять покрытие, этот тренд может показаться неожиданным. Однако, если посчитать время на постоянные визиты в салон, финансовые затраты и стресс, который испытывает ногтевая пластина под слоями стойких материалов, всё становится на свои места. Эпоха перенасыщения трендами заставляет нас стремиться к минимализму и осознанному уходу.

«Голые» ногти — это новое спасение для ваших рук

Мы живём в эпоху перепроизводства и перенасыщения трендами красоты. На каждом шагу нам рекламируют новые продукты, процедуры или наращивание, и у большинства людей просто нет времени, энергии или бюджета, чтобы успевать за всем этим.

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В этом смысле «голые» ногти — это естественная реакция на перегрузку. Вместо того чтобы подстраивать свою жизнь под график мастера, женщины выбирают более простой, но при этом очень стильный подход. Здоровые, ухоженные натуральные ногти выглядят невероятно шикарно, изысканно и роскошно. Речь идет не об отсутствии ухода, а о чистом, легком и непринужденном виде. Кроме того, сейчас в тренде акцент на укреплении и оздоровлении, а не на маскировке проблем под толстым слоем геля.

Как перейти от геля к «наготе»

Если вы решили начать свою «эпоху натуральных ногтей» после нескольких месяцев или лет регулярного использования геля или акрила, самое главное — правильное снятие.

Никакого насилия . Необходимо использовать чистый ацетон и уделить достаточно времени для размочивания материала. Попытки содрать, отслоить или агрессивно соскоблить остатки покрытия наносят ногтям гораздо больший вред, чем сам полимер.

Эффект подстригания . После снятия обязательно подрежьте или подпилите все участки, которые расслоились. Относитесь к этому как к подстриганию секущихся кончиков волос. Поврежденные зоны не восстановятся сами по себе, а будут только дальше раскалываться, если их оставить.

Разумная защита. Не рекомендуется оставлять ногти совсем без защиты в первые дни. Лечебное средство для укрепления или защитное базовое покрытие поддержат ногтевую пластину во время восстановления и будут стимулировать здоровый рост.

Альтернативный вариант

Для тех, кто не может представить свои руки без защитного слоя, есть компромисс. Стоит обратить внимание на прозрачный гель или лак. Он сохраняет безупречный естественный вид, но придает ногтям железобетонную прочность и защиту. Поскольку его можно просто корректировать, например, спиливать и наращивать у корня, а не снимать полностью каждый раз, это сводит к минимуму повреждения ногтевой пластины.

Другой вариант — полупрозрачные, едва заметные лаки пастельных оттенков. Они мягко подчеркивают естественную красоту рук, деликатно маскируют неровности цвета и идеально соответствуют философии минимализма.

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Чтобы натуральные ногти выглядели «дорого»

Главный секрет «голых» ногтей заключается не в том, чтобы просто смыть лак. Секрет — в безупречном состоянии кутикулы и ногтевой пластины.

Масло для кутикулы — ваш лучший друг. У вас может быть идеальная форма ногтей, но если кожа вокруг них сухая и трескается, весь эффект роскошного маникюра мгновенно исчезает. Используйте масло ежедневно, воспринимайте его как кондиционер для волос. Увлажненные ногти становятся гибкими, менее ломкими и почти не ломаются.

Регулярное подпиливание. Одинаковая длина и четкая, аккуратная форма создают ощущение, что ваш маникюр продуман до мелочей.

Перчатки. Защищайте руки от чрезмерного контакта с водой, бытовой химией и моющими средствами во время уборки или мытья посуды.

«Голые» ногти — это, бесспорно, один из самых простых, но в то же время самых глубоких бьюти-трендов года. Речь идет не о лени или запущенности, а о глобальном возвращении к здоровому эгоизму, легким повседневным ритуалам и инвестициям в собственную природную красоту.

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