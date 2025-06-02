ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
274
Время на прочтение
3 мин

"Голый маникюр": стиль, который следует выбрать в этом сезоне

В мире красоты новый сезон означает новые тренды — но иногда самым модным становится то, что выглядит самым естественным.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
"Голый маникюр": стиль, который следует выбрать в этом сезоне

«Голый маникюр»: стиль, который следует выбрать в этом сезоне / © Credits

Этот эстетически привлекательный стиль стал воплощением минимализма, утонченности и ухоженности. Его главная цель — подчеркнуть естественную красоту ногтей, сделав их здоровыми, блестящими и изящными, без яркого лака или сложного дизайна.

Издание Real Simple рассказало, что такое «голые» ногти, как самостоятельно создать такой маникюр дома, а также поделилось советами и проверенными средствами, которые помогут добиться идеального результата.

«Голый маникюр» — это маникюр без цвета или с легким полупрозрачным покрытием, которое почти сливается с натуральным оттенком ногтей. Его основная задача — создать эффект здоровых, ухоженных и блестящих ногтей, будто вы ничего на них не наносили, но они все равно выглядят безупречно.

Почему стоит попробовать этот тренд

  • Универсальность: сочетается с любым стилем одежды — от классики до casual.

  • Ухоженный вид: упор на здоровье ногтей и кутикул.

  • Простота выполнения: легко сделать дома без сложных инструментов.

  • Профессиональный эффект: выглядит так, будто вы только что вышли из салона.

Как сделать идеальный «голый маникюр»

По сравнению с ярким маникюром, этот стиль не нуждается в особых навыках. Вам понадобятся только базовые инструменты для маникюра, немного терпения и правильный подход.

Шаг 1: подготовка и форма

Начните с очистки ногтей от старого лака, пыли или растительного масла. Затем:

  • Подстригите и подпилите ногти до желаемой формы (самые популярные — мягкий квадрат или овал).

  • Отодвиньте кутикулу с помощью апельсиновой палочки или пушера.

  • Слегка отшлифуйте поверхность ногтей бафом, чтобы сделать ее гладкой.

Совет: если у вас есть выраженные борозды или волны, используйте базу для заполнения неровностей, которая обеспечит идеально ровное основание.

Шаг 2: выбор покрытия

Хотя настоящий «голый маникюр» — это просто чистые полированные ногти, можно добавить легкое полупрозрачное покрытие, чтобы усилить естественную красоту.

Самые популярные оттенки:

  • Прозрачный лак

  • Полупрозрачный бежевый

  • Молочно-белый

  • Прозрачный розовый или лавандовый

Совет: выбирайте формулу с витамином E, биотином или кератином — эти компоненты укрепляют ногтевую пластину.

Шаг 3: закрепление блеском

Нанесите глянцевый топ — именно он добавляет сияние и эффект «салонного» маникюра. Избегайте матовых покрытий, ведь они могут придать ногтям тусклость, а это противоречит концепции этого тренда.

Шаг 4: увлажнение кутикул

Один из важнейших аспектов «голого» маникюра — здоровый вид кутикул. Без яркого цвета все внимание будет приковано именно к ним. Чтобы они выглядели аккуратно:

  • Каждый день увлажняйте кутикулу специальным маслом или бальзамом.

  • Раз в неделю делайте питательные ванночки для рук.

  • Избегайте обрезки кутикулы — лучше осторожно ее отодвигать.

Советы

  • Маникюр на основе ухода: важно помнить, что настоящий «голый» маникюр — это не только о внешнем виде, но и о здоровье ногтей.

  • Не забывайте о SPF: ногти тоже нуждаются в защите от солнца — особенно после нанесения средств с кислотами или отбеливающими компонентами.

  • Секрет голливудских мастеров: использование двух слоев базы с легким пигментом вместо цветного лака — это придает эффект глубины и блеска.

«Голый маникюр» — это не просто временная мода, а стиль жизни: ухоженно, утонченно, просто и со вкусом. Такой маникюр подходит как для ежедневного образа, так и для торжеств, идеально гармонирует с любым образом и подчеркивает вашу природную красоту.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie