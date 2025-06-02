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- Салон красоты
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"Голый маникюр": стиль, который следует выбрать в этом сезоне
В мире красоты новый сезон означает новые тренды — но иногда самым модным становится то, что выглядит самым естественным.
Этот эстетически привлекательный стиль стал воплощением минимализма, утонченности и ухоженности. Его главная цель — подчеркнуть естественную красоту ногтей, сделав их здоровыми, блестящими и изящными, без яркого лака или сложного дизайна.
Издание Real Simple рассказало, что такое «голые» ногти, как самостоятельно создать такой маникюр дома, а также поделилось советами и проверенными средствами, которые помогут добиться идеального результата.
«Голый маникюр» — это маникюр без цвета или с легким полупрозрачным покрытием, которое почти сливается с натуральным оттенком ногтей. Его основная задача — создать эффект здоровых, ухоженных и блестящих ногтей, будто вы ничего на них не наносили, но они все равно выглядят безупречно.
Почему стоит попробовать этот тренд
Универсальность: сочетается с любым стилем одежды — от классики до casual.
Ухоженный вид: упор на здоровье ногтей и кутикул.
Простота выполнения: легко сделать дома без сложных инструментов.
Профессиональный эффект: выглядит так, будто вы только что вышли из салона.
Как сделать идеальный «голый маникюр»
По сравнению с ярким маникюром, этот стиль не нуждается в особых навыках. Вам понадобятся только базовые инструменты для маникюра, немного терпения и правильный подход.
Шаг 1: подготовка и форма
Начните с очистки ногтей от старого лака, пыли или растительного масла. Затем:
Подстригите и подпилите ногти до желаемой формы (самые популярные — мягкий квадрат или овал).
Отодвиньте кутикулу с помощью апельсиновой палочки или пушера.
Слегка отшлифуйте поверхность ногтей бафом, чтобы сделать ее гладкой.
Совет: если у вас есть выраженные борозды или волны, используйте базу для заполнения неровностей, которая обеспечит идеально ровное основание.
Шаг 2: выбор покрытия
Хотя настоящий «голый маникюр» — это просто чистые полированные ногти, можно добавить легкое полупрозрачное покрытие, чтобы усилить естественную красоту.
Самые популярные оттенки:
Прозрачный лак
Полупрозрачный бежевый
Молочно-белый
Прозрачный розовый или лавандовый
Совет: выбирайте формулу с витамином E, биотином или кератином — эти компоненты укрепляют ногтевую пластину.
Шаг 3: закрепление блеском
Нанесите глянцевый топ — именно он добавляет сияние и эффект «салонного» маникюра. Избегайте матовых покрытий, ведь они могут придать ногтям тусклость, а это противоречит концепции этого тренда.
Шаг 4: увлажнение кутикул
Один из важнейших аспектов «голого» маникюра — здоровый вид кутикул. Без яркого цвета все внимание будет приковано именно к ним. Чтобы они выглядели аккуратно:
Каждый день увлажняйте кутикулу специальным маслом или бальзамом.
Раз в неделю делайте питательные ванночки для рук.
Избегайте обрезки кутикулы — лучше осторожно ее отодвигать.
Советы
Маникюр на основе ухода: важно помнить, что настоящий «голый» маникюр — это не только о внешнем виде, но и о здоровье ногтей.
Не забывайте о SPF: ногти тоже нуждаются в защите от солнца — особенно после нанесения средств с кислотами или отбеливающими компонентами.
Секрет голливудских мастеров: использование двух слоев базы с легким пигментом вместо цветного лака — это придает эффект глубины и блеска.
«Голый маникюр» — это не просто временная мода, а стиль жизни: ухоженно, утонченно, просто и со вкусом. Такой маникюр подходит как для ежедневного образа, так и для торжеств, идеально гармонирует с любым образом и подчеркивает вашу природную красоту.