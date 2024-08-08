Готовим вместе домашний скраб для тела

Сейчас домашняя натуральная косметика – это не только модно, но и полезно, а большинство средств по уходу вы можете приготовить дома из ингредиентов, которые найдете на кухне или в ванной комнате.
Блогер nataliia.sahm показала своим подписчикам как сделать полезный и ароматный домашний скраб для тела и сэкономить собственные средства.
Вам понадобится:
- Сахар;
- Мед;
- Кокосовое масло;
- Оливковое масло;
- Гель для душа;
- Натуральный краситель.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в баночке и храните в темном прохладном месте.
Советы:
- Вы можете не использовать краситель и оставить натуральный цвет скраба;
- Некоторые читатели говорили, что использует такой скраб не только для тела, но и для лица и губ. Но если у вас чувствительная кожа, перед использованием на лице проверьте скраб, чтобы не нанести себе вред.
Обратите внимание, что скраб содержит аллергенные продукты, поэтому вы должны быть уверены, что у вас нет на них аллергии, если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.
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