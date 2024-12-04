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Грызение ногтей: почему мы это делаем и как избавиться от глупой привычки

Грызение ногтей: почему мы это делаем и как избавиться от глупой привычки

Грызение ногтей / Фото: Credits

Грызение ногтей – привычка, знакомая многим. Она кажется безвредной, но может создать массу проблем – от ухудшения внешнего вида рук до серьезных медицинских последствий.

Издание Stylist рассказало, почему возникает эта привычка, как определить ее триггеры и что можно сделать, чтобы от нее избавиться.

Почему мы грызем ногти

Причины грызения ногтей остаются до конца не выясненными, однако врачи считают, что это результат взаимодействия нескольких факторов.

  • Генетика. Существует наследственная предрасположенность к грызению ногтей или онихофагии. Например, у 36% людей с этой привычкой есть родственники с такой же проблемой.
  • Психиатрические расстройства. Онихофагия может являться симптомом тревожных расстройств. Известно, что до 24% людей, которые грызут ногти, сталкивались с тревожностью.
  • Привычка или скука. Грызение ногтей часто связывают с монотонностью или попытками сосредоточиться.

Хотя привычка грызть ногти кажется безвредной, она может привести к серьезным последствиям. Например, повреждение ткани вокруг ногтевого ложа или инфекции. Важно избегать касания лица руками, чтобы уменьшить риск передачи вирусов.

Как определить триггеры

Начните с анализа ситуаций, когда вы грызете ногти.

  • Ведите дневник. Записывайте, в каких ситуациях или состояниях возникает желание грызть ногти. Это может быть стресс, скука или даже просмотр телевизора.
  • Привлеките помощника. Попросите близкого человека напоминать вам о моментах, когда вы начинаете грызть ногти, чтобы осознавать свое поведение.
  • Определите основную проблему. Если привычка связана с психологическими или психиатрическими расстройствами, важно сначала решать эти вопросы.

Эффективные методы борьбы с привычкой

  • Отмена привычки. Этот метод является частью когнитивно-поведенческой терапии. Он включает в себя распознавание триггеров и развитие альтернативного поведения. Например, вместо того, чтобы грызть ногти, сжимайте антистрессовый мячик или сложите руки в замок.
  • Использование горького лака. Лаки для ногтей с горьким вкусом создают отвращение к грызению ногтей. Этот метод прост, доступен и во многих случаях доказал свою эффективность.
  • Физические напоминания. Ношение браслета или другого аксессуара, легко заметить, помогает осознать момент, когда вы собираетесь грызть ногти.
  • Искусственные ногти или гелевый маникюр. Покрытие ногтей гелем или искусственные ногти могут стать барьером для грызения. Кроме того, люди часто не хотят портить красивый маникюр.
  • Манипуляция с объектами. Некоторые люди находят удовольствие в перекатывании мелких предметов в руках, что помогает им отвлечься от грызения ногтей.
  • Лечение медикаментами. В сложных случаях, когда привычка оказывает влияние на качество жизни или сопровождается осложнениями, врач может назначить медикаментозное лечение.

Почему важно бороться с этой привычкой

Кроме косметических проблем, грызение ногтей может вызвать серьезные осложнения:

  • Развитие инфекций из-за повреждений кожи и ногтевого ложа.
  • Нарушение роста ногтей.
  • Воздействие на полость рта, в частности на зубы и десна.

Помните, что грызание ногтей – не только косметическая проблема, но и сигнал организма о внутренних расстройствах. Если привычка сопровождается тревожностью или другими психологическими трудностями, обратитесь к врачу или психологу для подробной консультации.

Ваши ногти могут стать красивыми, здоровыми и ухоженными, если вы уделите внимание своим привычкам и психическому здоровью. Помните: забота о себе начинается с маленьких шагов.

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