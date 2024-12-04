Грызение ногтей: почему мы это делаем и как избавиться от глупой привычки

Грызение ногтей – привычка, знакомая многим. Она кажется безвредной, но может создать массу проблем – от ухудшения внешнего вида рук до серьезных медицинских последствий.
Издание Stylist рассказало, почему возникает эта привычка, как определить ее триггеры и что можно сделать, чтобы от нее избавиться.
Почему мы грызем ногти
Причины грызения ногтей остаются до конца не выясненными, однако врачи считают, что это результат взаимодействия нескольких факторов.
- Генетика. Существует наследственная предрасположенность к грызению ногтей или онихофагии. Например, у 36% людей с этой привычкой есть родственники с такой же проблемой.
- Психиатрические расстройства. Онихофагия может являться симптомом тревожных расстройств. Известно, что до 24% людей, которые грызут ногти, сталкивались с тревожностью.
- Привычка или скука. Грызение ногтей часто связывают с монотонностью или попытками сосредоточиться.
Хотя привычка грызть ногти кажется безвредной, она может привести к серьезным последствиям. Например, повреждение ткани вокруг ногтевого ложа или инфекции. Важно избегать касания лица руками, чтобы уменьшить риск передачи вирусов.
Как определить триггеры
Начните с анализа ситуаций, когда вы грызете ногти.
- Ведите дневник. Записывайте, в каких ситуациях или состояниях возникает желание грызть ногти. Это может быть стресс, скука или даже просмотр телевизора.
- Привлеките помощника. Попросите близкого человека напоминать вам о моментах, когда вы начинаете грызть ногти, чтобы осознавать свое поведение.
- Определите основную проблему. Если привычка связана с психологическими или психиатрическими расстройствами, важно сначала решать эти вопросы.
Эффективные методы борьбы с привычкой
- Отмена привычки. Этот метод является частью когнитивно-поведенческой терапии. Он включает в себя распознавание триггеров и развитие альтернативного поведения. Например, вместо того, чтобы грызть ногти, сжимайте антистрессовый мячик или сложите руки в замок.
- Использование горького лака. Лаки для ногтей с горьким вкусом создают отвращение к грызению ногтей. Этот метод прост, доступен и во многих случаях доказал свою эффективность.
- Физические напоминания. Ношение браслета или другого аксессуара, легко заметить, помогает осознать момент, когда вы собираетесь грызть ногти.
- Искусственные ногти или гелевый маникюр. Покрытие ногтей гелем или искусственные ногти могут стать барьером для грызения. Кроме того, люди часто не хотят портить красивый маникюр.
- Манипуляция с объектами. Некоторые люди находят удовольствие в перекатывании мелких предметов в руках, что помогает им отвлечься от грызения ногтей.
- Лечение медикаментами. В сложных случаях, когда привычка оказывает влияние на качество жизни или сопровождается осложнениями, врач может назначить медикаментозное лечение.
Почему важно бороться с этой привычкой
Кроме косметических проблем, грызение ногтей может вызвать серьезные осложнения:
- Развитие инфекций из-за повреждений кожи и ногтевого ложа.
- Нарушение роста ногтей.
- Воздействие на полость рта, в частности на зубы и десна.
Помните, что грызание ногтей – не только косметическая проблема, но и сигнал организма о внутренних расстройствах. Если привычка сопровождается тревожностью или другими психологическими трудностями, обратитесь к врачу или психологу для подробной консультации.
Ваши ногти могут стать красивыми, здоровыми и ухоженными, если вы уделите внимание своим привычкам и психическому здоровью. Помните: забота о себе начинается с маленьких шагов.
Читайте также: