Gucci-боб Деми Мур стал главной бьюти-сенсацией сезона — как его сделать
На Миланской неделе моды звезды традиционно соревнуются не только в модных образах, но и в громких стильных перевоплощениях. На этот раз внимание всех без исключения перехватила Деми Мир, ведь актриса появилась с совершенно новой прической, которая уже получила название Gucci-боб.
Миланская неделя моды — это всегда о предстоящем сезоне, но параллельно она формирует и новые бьюти-тренды. Пока дизайнеры презентуют коллекции, звезды в первых рядах создают собственные модные заявления. И если кто-то и умеет делать эффектный выход, то это Деми Мур, об этом рассказало издание NewBeauty.
На протяжении десятилетий Деми Мур ассоциировалась с роскошными, ультрадлинными волосами, это был ее узнаваемый образ и вдруг, короткий, текстурированный боб длиной до плеч с эффектом «мокрой» укладки.
Автором перевоплощения стал звездный стилист Dimitris Giannetos. По его словам, образ был создан специально под силуэты новой коллекции Gucci.
Новый боб — это не графическая «острая» прическа, а живая версия, с легкой текстурой, подвижностью и деликатным наслоением по всей длине. Он выглядит современно, непринужденно и в то же время чрезвычайно дорого.
Gucci-боб — больше, чем просто стрижка
Боб сегодня — одна из стрижек, которая пользуется наибольшим спросом среди знаменитостей. Впрочем, вариант Деми — особенный. Это не просто боб, а прическа, которая сочетает:
длину чуть выше плеч
текстурированную структуру
выраженный влажный эффект
минимализм без излишней графичности.
Прическа идеально балансирует между андрогинной прохладой и женственной мягкостью.
Эффект мокрых волос давно стал фаворитом красных дорожек. Секрет популярности прост, ведь такая укладка выглядит одновременно дерзко и изысканно. Она создает ощущение уверенности, минимализма и высокой моды.
Как повторить образ
Начните с хорошо увлажненных волос.
Нанесите питательный кондиционер, который не надо смывать.
Равномерно распределите гель с сильным блеском и масло от корней до кончиков.
Расчешите волосы назад или сформируйте текстуру пальцами.
Главное здесь — блеск и контроль.
Миланская неделя моды подарила нам не только новые силуэты одежды, но и один из самых громких стильных моментов года. Gucci-боб Деми Мур — это больше, чем стрижка, это жест и перезапуск стиля, напоминание, что даже культовый образ можно изменить и сделать его еще более безупречным.
Кажется, после этого выхода количество записей к стилистам с просьбой «хочу как у Деми» возрастет в два раза.