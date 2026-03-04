Gucci-боб Деми Мур / © Getty Images

Миланская неделя моды — это всегда о предстоящем сезоне, но параллельно она формирует и новые бьюти-тренды. Пока дизайнеры презентуют коллекции, звезды в первых рядах создают собственные модные заявления. И если кто-то и умеет делать эффектный выход, то это Деми Мур, об этом рассказало издание NewBeauty.

На протяжении десятилетий Деми Мур ассоциировалась с роскошными, ультрадлинными волосами, это был ее узнаваемый образ и вдруг, короткий, текстурированный боб длиной до плеч с эффектом «мокрой» укладки.

Автором перевоплощения стал звездный стилист Dimitris Giannetos. По его словам, образ был создан специально под силуэты новой коллекции Gucci.

Новый боб — это не графическая «острая» прическа, а живая версия, с легкой текстурой, подвижностью и деликатным наслоением по всей длине. Он выглядит современно, непринужденно и в то же время чрезвычайно дорого.

Gucci-боб — больше, чем просто стрижка

Боб сегодня — одна из стрижек, которая пользуется наибольшим спросом среди знаменитостей. Впрочем, вариант Деми — особенный. Это не просто боб, а прическа, которая сочетает:

длину чуть выше плеч

текстурированную структуру

выраженный влажный эффект

минимализм без излишней графичности.

Прическа идеально балансирует между андрогинной прохладой и женственной мягкостью.

Эффект мокрых волос давно стал фаворитом красных дорожек. Секрет популярности прост, ведь такая укладка выглядит одновременно дерзко и изысканно. Она создает ощущение уверенности, минимализма и высокой моды.

Как повторить образ

Начните с хорошо увлажненных волос. Нанесите питательный кондиционер, который не надо смывать. Равномерно распределите гель с сильным блеском и масло от корней до кончиков. Расчешите волосы назад или сформируйте текстуру пальцами.

Главное здесь — блеск и контроль.

Миланская неделя моды подарила нам не только новые силуэты одежды, но и один из самых громких стильных моментов года. Gucci-боб Деми Мур — это больше, чем стрижка, это жест и перезапуск стиля, напоминание, что даже культовый образ можно изменить и сделать его еще более безупречным.

Кажется, после этого выхода количество записей к стилистам с просьбой «хочу как у Деми» возрастет в два раза.