Густая красота: 12 хитростей, как визуально сделать волосы более объемными и сильными

Густые волосы / © Credits

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Как объясняет издание Woman&Home, сделать волосы визуально гуще можно даже без радикальных изменений, если понимать, что именно влияет на объем и плотность, ведь важным нюансом, который часто игнорируют, является то, что тонкие и редкие волосы — это не одно и то же.

Как объясняет парикмахер Майкл Дуглас, «тонкие волосы» относится к диаметру отдельного волоса, тогда как «редкие» — это количество волос на коже головы. И именно от этого зависит стратегия ухода. Трихолог Анабель Кингсли добавляет, что тонкие волосы часто выглядят плоскими и лишенными объема, тогда как редкие волосы могут быть следствием генетики, гормональных изменений, стресса или образа жизни.

Но есть хорошая новость: и в первом, и во втором случае можно создать эффект густоты с помощью ухода, укладки и даже изменения привычек.

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Начните с кожи головы. Густота начинается не с длины, а с кожи головы. Массажи, скрабы и маски помогают удалить ороговевшие клетки, которые могут блокировать рост волос, и создать здоровую среду для фолликулов. Питание. Волосы — «не приоритет» для организма, поэтому при недостатке питательных веществ они страдают первыми. Эксперты рекомендуют сбалансированную диету и, при необходимости, добавки с железом, цинком, биотином и белком. Пересмотрите рутину укладки феном. Объем создается еще на этапе сушки. Сушка волос вниз головой и использование спреев для объема у корней помогает приподнять волосы еще до укладки. Волны вместо идеальной гладкости. Локоны и волны создают оптическую «глубину», благодаря которой волосы выглядят гуще. Даже легкая текстура меняет восприятие объема. Измените пробор— это самый простой лайфхак. Центральный пробор часто «приглаживает» волосы, тогда как боковой или диагональный придает подъем у корней. Средства для текстурирования. Сухой шампунь и спреи добавляют плотности и движения. Но важно не переборщить, чтобы не получить «тяжелый» эффект. Меньше горячих инструментов. Фен, утюжок и плойка при чрезмерном использовании повреждают волосы, делают их ломкими и визуально более редкими. Индивидуальное слоение. Некоторые советуют многослойные стрижки для объема, другие — ровный срез для плотности. Оптимальный вариант зависит от типа волос. Иногда стоит укоротить длину. Более короткие стрижки помогают скрыть редкие зоны и создают эффект большей густоты. Избегайте сплошного цвета. Однородный темный цвет может подчеркивать редкость волос. Монохромный цвет иногда работает против объема. Играйте с цветом. Балаяж, мелирование или микс оттенков создают визуальную текстуру. К тому же окрашивание немного «уплотняет» волосы и делает их визуально толще. Уход— основа всего. Меньше агрессивных красок и химической нагрузки, больше восстанавливающих масок и процедур. Волосы «запоминают» каждое повреждение.

Густые волосы — это не магия и не генетика, а сочетание внимания к коже головы, бережного ухода, правильных решений по укладке и понимания того, как устроены ваши волосы. Иногда достаточно изменить пробор или способ сушки, чтобы увидеть разницу.

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