И вот так: как Сара Джессика Паркер, изменив одну деталь своей прически, обновила мощный тренд 2000-х

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Последнее десятилетие актуальными считались прически с разделением посередине. И актриса Сара Джессика Паркер вполне поддерживала этот тренд.

На красных дорожках мы видели ее с симметричным центральным пробором.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Но, как сообщает, Woman&Home, в последнее время все кардинально изменилось.

Проборы набок переживают заслуженное возрождение — и оно одобрено Сарой Джессикой Паркер. Итак, независимо от того, длинные ли у вас волосы или вы выбрали боб, актуальным будет сделать пробор набок, как это сделала звезда культового сериала.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Иногда изменить пробор не так просто, как выбрать новое место для него. Ваши волосы часто нуждаются в физическом выпрямлении, чтобы пробор лежал естественно. Легче всего изменить пробор, когда волосы влажные, поэтому лучше либо смочить волосы, либо подождать, пока вы их помоете.

Далее с помощью расчески-хвостика создайте новый пробор в нужном месте — вы можете использовать крем для укладки, чтобы создать, зафиксировать и изменить направление пробора. Наконец, вам нужно будет использовать тепло, чтобы зафиксировать прическу в новой форме, поэтому разумно высушить волосы одним из лучших фенов, прежде чем закрепить их гибким, но прочным лаком для волос.

Стилисты утверждают, что менять время от времени пробор полезно для волос. Так почему бы не попробовать актуализировать свою прическу и сделать разделение набок именно в этом сезоне.