Как грациозно перейти к натуральной седине: пошаговая инструкция от известного стилиста

Как и большинство вещей в жизни, седина - это постепенный процесс. Обычно она начинается с нескольких серебряных прядей, выглядывающих из-под вашего натурального или окрашенного цвета волос, и со временем их количество увеличивается.

Когда ваши волосы начинают расти седыми, вы можете начать замечать линию разграничения на более крупных участках, где цвет заканчивается, и начинается седина. Когда это происходит, у вас есть варианты: покрыть его салонной или домашней краской для волос или принять естественный серый оттенок.

Нет жесткого правила относительно того, когда (или стоит ли) вам прекращать красить волосы и поседеть; это в конце концов личный выбор. Но, если вы решите не закрашивать, а лелеять свою седину, вам пригодятся рекомендации специалистов, вот, например, те, которые собрал GoodHousekeeping.

Вот что вам нужно знать об этапах перехода к седине, как в салоне, так и естественным путем.

Во-первых, дайте корням немного отрасти. Даже если вы чувствуете, что готовы поседеть, возможно, вам придется подождать, прежде чем начать процесс. Никки Феррара, звездный колорист из Нью-Йорка, советует сначала отрастить не менее 5 см седины.

Будьте терпеливыми во время процесса

Если вы никогда раньше не осветляли волосы, вы можете оказаться в салоне на неожиданно долгое время во время процесса окрашивания для перехода к седине.

Кроме времени, которое тратится на сеанс в салоне, есть еще и время, необходимое для полного перехода к седине, которое длится от шести месяцев до года, говорит Феррара. Некоторым людям не хватает терпения, поэтому они решают снова красить волосы. Но это чрезвычайно полезно, если вы можете продержаться.

Вариант 1: попробуйте вплести мелирование или темные пряди

Пряди стратегического цвета помогают совместить ваш существующий оттенок с отрастающей сединой. Чтобы соответствовать цвету корня, колорист добавляет тонкие, едва заметные мелирования по всей голове. Этот процесс называется добавлением темных лент цвета, вплетенных для слияния. В зависимости от цвета, от которого вы переходите (более светлый коричневый, рыжий, блондин, черный), ваш опыт может отличаться.

Вариант 2: подумайте об удалении старой краски для волос с натуральных седых прядей

Вы можете удалить окрашенные волосы, чтобы полностью поседеть. «Удаление цвета с волос можно сделать дома или в салоне с помощью средств для удаления цвета волос, которые работают, открывая кутикулы — внешний слой волос — и расщепляя молекулы красителя внутри, чтобы их можно было смыть. Поскольку средства для удаления цвета волос взаимодействуют только с красителями, естественные пигменты в волосах остаются нетронутыми, позволяя вашему седому цвету проявиться. Обратите внимание, что возвращение к натуральному седому цвету невозможно.

Вариант 3: покрасьте волосы полностью в седину

Домашний вариант перехода на полностью натуральное серебро — это окрашивание волос в седину. Сейчас существует домашняя краска для волос в серебристых и серых оттенках, которая может закрасить пигментированные волосы в седину и сделать переход более быстрым и легким.

Вариант 4: позвольте волосам поседеть естественным путем

Если вы решили отрастить седину без дополнительного окрашивания волос в салоне или дома, попробуйте покрыть новые волосы средством для подкрашивания корней. В зависимости от уровня седины и цвета волос человека, он может закрасить корни на пять-шесть недель или дольше.

Рассмотрите возможность более короткой стрижки и регулярно подстригайте волосы, пока они не отрастут. Однако помните, что использование любой краски для волос, которая не является временной, замедлит фазу отрастания, поэтому избегайте перманентного и полуперманентного окрашивания волос на всех волосах.

Отрегулируйте уход за волосами

Как и в случае с платиновым или любым более холодным оттенком блонд, вы можете заметить, что седое «мелирование» становится немного латунным. Мелированные участки немного желтеют, как только седина начинает вымываться. Ваш колорист может порекомендовать обратиться за дополнительным количеством тоника или блеска во время перехода, чтобы противодействовать пожелтению. Обычно вам придется время от времени наносить блеск, чтобы избежать латунности. Вы можете попробовать домашний тонизирующий блеск для волос или глазурь, чтобы сохранить седину великолепного серебристого оттенка между посещениями парикмахерской.

Возможно, вам также придется адаптировать свой режим мытья головы и кондиционирования. Седые волосы немного жестче, поэтому придется использовать больше кондиционера, и фиолетовый дуэт шампуня/кондиционера раз в неделю, чтобы осветлить их. «Также используйте больше средств для укладки, чтобы сохранить волосы. Существуют шампуни, разработанные специально для седых, белых или серебристых волос, которые можно использовать, чтобы сохранить яркость волос. Вы также можете рассмотреть возможность добавления увлажняющей маски для волос с глубоким кондиционированием.