Идеально на лето: простая и повседневная прическа как у Кендалл Дженнер

Чтобы уложить так волосы вам понадобится всего несколько минут.

Модель и звезда реалити-шоу "Кардашьяны" Кендалл Дженнер уже традиционно со своими сестрами посетила Бал Института костюма, который прошел в Нью-Йорке в Метрополитен-музее. Это мероприятие славится тем, что гости появляются на нем в костюмах в соответствии с заявленной темой вечера.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Поскольку дресс-код 2024 года звучал как "Сад времени" и предполагал то, что гости придут в цветочных и фантазийных нарядах, Кендалл выбрала винтажное платье от Givenchy из коллекции 1999 года. Также очень интересной была и прическа девушки, поскольку была стильной и довольно простой.

Британский блогер Мелис Экрем решила воссоздать эту прическу и поделилась мастер-классом, как ее сделать дома. Такая прическа будет идеальной на лето, поскольку волосы не будут падать на лицо, а чтобы ее сделать понадобится всего несколько минут.

Для того чтобы сделать такую прическу вам нужно всего три шага:

1. небольшую прядь волос скрутить в жгут и заколоть невидимкой;

Прическа как у Кендалл Дженнер / фото: instagram.com/melisekrem

2. накрыть жгут еще одной прядь волос и тоже закрепить;

Прическа как у Кендалл Дженнер / фото: instagram.com/melisekrem

3. немного накрутить волосы утюжком, чтобы у них была легкая волнистость.

Прическа как у Кендалл Дженнер / фото: instagram.com/melisekrem

Более подробно урок вы можете посмотреть в видео Мелис.

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