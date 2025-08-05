Идеальный педикюр для августа: 12 интересных идей, которые стоит попробовать до конца лета

Идеальный педикюр для августа / © Credits

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В этом месяце модные тенденции диктуют эксперименты: хромированные покрытия, мягкие «молочные» оттенки, текстуры «желе» и глубокие насыщенные цвета. Издание Real Simple подготовило подборку из 12 самых актуальных идей для августовского педикюра, от классических до ультрамодных, покоривших мировые салоны красоты.

Розовый хром

Классический розовый педикюр получает обновление благодаря блестящему хромированному топу. Это вариант для тех, кто любит женственность, но хочет добавить образ современности. Светло-розовый оттенок выглядит нежно и стильно. Это идеальный вариант для вечернего свидания или летней вечеринки.

Апельсиновая крем-сода

Этот оттенок — настоящая ностальгия по детству. Мягкий, но насыщенный оранжево-кремовый цвет напоминает о мороженом в жаркий летний день. Идеально подходит для последних летних вылазок на природу или морской отпуск.

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Пастельно-розовый

Этот универсальный розовый цвет уже давно стал новой классикой. Он мягкий, пастельный, не слишком яркий, но стильный и современный. Сочетается с любым летним нарядом.

Горошек

Графический, веселый и неожиданно колоритный. Черно-белые горошинки на ногтях ног выглядят креативно и привлекают внимание. Кстати, можно поэкспериментировать с цветами, сделайте светлое основание и темные точки, или наоборот.

Минималистичные цветы

Цените минимализм, но сердце хочет немного романтики? Тогда выберите молочно-белое основание с крошечными цветочками на больших пальцах. Это идеальное решение для тех, кто ценит сдержанный, но женственный дизайн.

Ярко-красный

Ярко-красные ногти на ногах — это вечная классика, которая особенно хорошо подходит для переходного периода от лета до осени. Смелый, элегантный и сексуальный цвет. Идеальный выбор для уверенных в себе женщин.

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Французский педикюр

Френч не только для рук. Этот стиль никогда не теряет актуальности. Он придает ногам ухоженный и элегантный вид как в классическом исполнении, так и с цветными акцентами.

Объемные 3D-цветы

Чрезвычайно модная тенденция 3D-декора на ногтях перекочевала и в педикюр. Объемные цветы на фоне нежно-желтого френча выглядят как произведение искусства. Идеально для летней свадьбы или фестиваля.

Розовое желе

Тренд на «желе» эффект сохраняет популярность. Полупрозрачная текстура делает педикюр свежим и легким с виду. Розовое желе выглядит прекрасно на загорелой коже и сочетается с любым стилем, от кэжуала до почвы.

Галактический педикюр

Для смелых модниц идеально подойдет черная база с переливами глита или голографическим сиянием. Такой педикюр напоминает звездное небо и точно не останется незамеченным.

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Перламутровый блеск

Еще один способ носить хром, использовать нежное перламутровое покрытие. Белый или кремовый базовый цвет с блеском придает педикюру благородство. Идеальный вариант для невест или вечерних мероприятий.

Небесно-голубой

Если хочется чего-нибудь нежного, но с характером, выбирайте небесно-голубой. Он легкий и гармоничный вид с открытой обувью в белом, серебристом или песочном цветах.

Советы

Всегда наносите базовое покрытие, чтобы избежать окрашивания ногтевой пластины.

Завершайте педикюр топом с УФ-защитой, в особенности если носите открытые босоножки.

Регулярно используйте масло для кутикулы и увлажняющие кремы для стоп, это удлинит свежесть вида ногтей.

Выбирайте качественные лаки или гель-покрытия, не трескающиеся в жару.

Август — время для легкости, яркости и экспериментов. Не бойтесь пробовать новые варианты, даже если они кажутся нестандартными. Ваш педикюр — это не только часть образа, но и способ выразить свое настроение и индивидуальность.