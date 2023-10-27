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Идеальный пучок-ракушка: блогер показала, как за несколько минут сделать романтическую прическу

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
2626
Время на прочтение
1 мин
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Идеальный пучок-ракушка: блогер показала, как за несколько минут сделать романтическую прическу

Как сделать романтическую прическу / Фото: Credits

Американский бьюти-блогер показала простой и оригинальный пример прически, для которой понадобятся только резинка и зажим "краб".

Американка Николь Циотти ведет свой бьюти-блог в Instagram, где регулярно делится со своими подписчиками - а их у нее больше 1,5 миллиона - новыми идеями причесок. Девушка демонстрирует варианты, которые можно с легкостью повторить, и они подойдут как на каждый день, так и для особого случая или праздника.

В своем последнем видео Николь показала, как сделать изысканный пучок-ракушку. Такой вариант прически подойдет для средней длины волос. Для начала девушка собрала волосы в низкий хвост резинкой, после чего подняла их вверх и закрепила часть над основанием хвоста с помощью "краба". Далее опустила его конец вниз, поверх зажима, подвернув волосы, обвила его вокруг "краба" и подхватила им концы, таким образом закрепив на месте. В завершение блогер осторожно растянула внешние края "ракушки", чтобы придать ей нужной формы и спрятать зажим.

Также Циотти заметила, что количество вращений вокруг "краба" будет зависеть от длины ваших волос, и добавила, что лучше использовать небольшой, но широкий зажим.

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Дата публикации
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