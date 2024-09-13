Интересная прическа с платком – популярным аксессуаром этой осени

Сделайте интересную прическу с платком на вьющиеся волосы.

Фешнблогер the.curly.carr показала у себя на странице, как сделать интересную "Мальвинку" с must-have аксессуаром этой золотой осени.

Что понадобится:

Резинка;

Платок.

Что делать:

Сделайте обычную "Мальвинку", но в конце не доставайте полностью хвост;

Проденьте платок в петлю из волос;

Стяните немного резинку по волосам, разделите их пополам и через низ проденьте петлю с платком.

По желанию можете немного распушить волосы, чтобы придать им объем.

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