Интересная прическа с платком – популярным аксессуаром этой осени

Сделайте интересную прическу с платком на вьющиеся волосы.
Фешнблогер the.curly.carr показала у себя на странице, как сделать интересную "Мальвинку" с must-have аксессуаром этой золотой осени.
Что понадобится:
- Резинка;
- Платок.
Что делать:
- Сделайте обычную "Мальвинку", но в конце не доставайте полностью хвост;
- Проденьте платок в петлю из волос;
- Стяните немного резинку по волосам, разделите их пополам и через низ проденьте петлю с платком.
По желанию можете немного распушить волосы, чтобы придать им объем.
Читайте также:
- Полезные лайфхаки для тех, кто любит ходить с распущенными волосами
- Как сделать игривую прическу на длинные волосы
- Как добавить прикорневой объем волос: рассказывает фешнблогер