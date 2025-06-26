Интересное окрашивание волос: цвета, которые стоит попробовать в этом сезоне / © Credits

Ведущие стилисты прогнозируют яркий сезон с насыщенными оттенками, неожиданными комбинациями и свободой самовыражения. Издание Real Simple рассказало о цветах, которые достойны внимания в этом сезоне — от натуральных до фантазийных, от классических до новаторских.

Фиолетовый брюнет

Брюнетки в этом сезоне получают апгрейд: цвет волос становится глубже, холоднее, с оттенками баклажана, вишни и даже сливы. Это идеальное решение для тех, кто хочет обновить оттенок без радикального осветления. Фиолетовый подтон добавляет глубины и визуального объема, отлично подходит смуглой коже.

Кому подойдет: брюнеткам, которые хотят перемен

Совет: используйте шампунь для сохранения цвета с холодным пигментом с холодным пигментом

Сомбре

Сомбре — это «нежный омбре», где переход от темного к светлому цвету выглядит максимально естественно. Особенно актуален в сочетании с многослойными, текстурированными стрижками, которые сейчас на пике популярности. Такой цвет позволяет дольше ходить без окрашивания корней.

Кому подойдет: обладательницам средних или длинных волос, которые ценят естественность

Совет: просите переход с мягкими тональными изменениями, без резких контрастов

Коричневый Louis Vuitton

Этот изысканный теплый оттенок коричневого с нотками карамели идеально балансирует между «дорого» и «ненавязчиво». Название он получил благодаря сходству с цветом натуральной кожи сумок Louis Vuitton. Особенно хорошо смотрится на ухоженных, блестящих волосах.

Кому подойдет: женщинам со светлой и немного загорелой кожей

Совет: усиливайте блеск с помощью масла для волос или глянцевых спреев для волос

Пепельно-блондинистый

Для тех, кто остается верным холодным тонам — пепельная блондинка снова в моде. Этот цвет требует идеального тона без желтизны и прекрасно сочетается с теневыми корнями.

Кому подойдет: блондинкам с холодным подтоном кожи

Совет: обязательно используйте фиолетовый шампунь для поддержания оттенка

Темно-коричневый с холодным подтоном

Не совсем черный, но и не просто темно-коричневый — этот цвет выглядит глубоко, но не «жесткий». Этот почти черный оттенок отлично подходит для кардинального перевоплощения без риска слишком «затемнить» черты лица.

Кому подойдет: женщинам с контрастной внешностью, темными бровями и глазами

Совет: подчеркните новый цвет макияжем глаз с оттенками графита или сливы

Ванильный блонд

Этот теплый, многослойный блонд с легкими кремовыми оттенками придает мягкости образу. Основной тон — средний блонд с ванильными светлыми акцентами. Его легко адаптировать под любую кожу, меняя теплоту оттенка.

Кому подойдет: всем, кто ищет универсальный и теплый блонд

Совет: добавляйте глянцевый блеск для здорового вида

Плейбой блондинистый

Блестящий «кукольный» блонд в стиле 90-х с минимальным количеством тонирования — это тренд для смелых. Волосы должны выглядеть слегка «сырыми», как будто только что с пляжа, но здоровыми. Современные средства позволяют достичь этого эффекта без вреда.

Кому подойдет: любительницам ретро-эстетики и выразительного образа

Совет: не забывайте об интенсивном увлажнении и защите после осветления

Фантастические цвета

Розовый, голубой, лавандовый — сейчас снова на пике популярности. Такие цвета выбирают звезды и их легко поддерживать с помощью пигментированных бальзамов или кондиционеров.

Кому подойдет: всем, кто стремится к экспериментам и яркости

Совет: попробуйте временные красители или глиттер-краски перед радикальным изменением

Сочный рыжий

От медного до бордового — красные оттенки переживают настоящий ренессанс. Они прекрасно освежают внешность и добавляют характера. Для меньшего обязательства стоит выбрать полуперманентную краску.

Кому подойдет: тем, кто хочет смелого, но не окончательного преображения

Совет: подбирайте оттенок с учетом цвета глаз и кожи (теплые — до миди, холодные — до бордо)

Независимо от трендов, лучший цвет — тот, в котором вы чувствуете себя уверенно. Учитывайте собственный стиль, тон кожи, образ жизни и то, насколько вы готовы ухаживать за новым оттенком. Здоровые, блестящие волосы — всегда в моде, поэтому не забывайте о качественном уходе и регулярном восстановлении.