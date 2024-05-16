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Интересный и оригинальный способ сделать "Мальвинку": рассказывает фэшн-блогер

Интересный и оригинальный способ сделать "Мальвинку": рассказывает фэшн-блогер

Интересная прическа / Фото: Credits

На первый взгляд, "Мальвинка" – прическа, в которой нет ничего интересного, но мы нашли для вас ее оригинальную версию, чем-то похожую на Викинг стайл.

"Мальвинка" – это удобно и красиво. Волосы распущены, но не мешают лицу. Уникальная прическа вне возраста и гендера. Тем более, она подходит всем!

В своих видео Audrey Anne Jean показывает интересные прически для себя и своей дочери, и в одном из последних представила легкий, но красивый вариант классической прически.

Как сделать:

  • Подберите волосы на макушке и сделайте хвостик, оставив пряди у лица с двух сторон.
  • Оттяните резинку и проденьте ее через верх, между прядок (как показано на видео)
  • Возьмите прядь у лица и заплетите косу. Так же сделайте с другой стороны.
  • Соедините две косы сзади резинкой.
  • Проденьте эту резинку, через верх в первый хвостик

Готово!

Быстро и легко вы очаруете окружающих своей оригинальной прической, которая продержится целый день.

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