Интересный лайфхак: как заплести красивую косу

Попробуйте заплести эту замечательную косу, которая выглядит стильно и в тоже время не требует особых усилий.
Блогер MORGAN MAYNOR поделилась своим любимым методом плетения, позволяющим создать симпатичную косу с легкой небрежностью.
Что нужно делать:
- Расчешите волосы и разделите их на три пряди;
- Возьмите среднюю прядь и завяжите ее в хвостик с помощью резинки;
- Две боковые пряди сделайте крест-накрест сверху резинки и пустите под низ;
- Начните плести обычную косу. Сплетайте боковые пряди со средней, это придаст объем вашей прическе;
- Закрепите косу резинкой, а для завершающего штриха можно вытащить несколько прядей, чтобы придать образу легкости и непринужденности.
Этот простой, но эффективный способ плетения косы позволяет выглядеть стильно без лишних усилий.
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