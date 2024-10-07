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Интересный лайфхак: как заплести красивую косу

Интересный лайфхак: как заплести красивую косу

Как заплести красивую косу / Фото: Credits

Попробуйте заплести эту замечательную косу, которая выглядит стильно и в тоже время не требует особых усилий.

Блогер MORGAN MAYNOR поделилась своим любимым методом плетения, позволяющим создать симпатичную косу с легкой небрежностью.

Что нужно делать:

  • Расчешите волосы и разделите их на три пряди;
  • Возьмите среднюю прядь и завяжите ее в хвостик с помощью резинки;
  • Две боковые пряди сделайте крест-накрест сверху резинки и пустите под низ;
  • Начните плести обычную косу. Сплетайте боковые пряди со средней, это придаст объем вашей прическе;
  • Закрепите косу резинкой, а для завершающего штриха можно вытащить несколько прядей, чтобы придать образу легкости и непринужденности.

Этот простой, но эффективный способ плетения косы позволяет выглядеть стильно без лишних усилий.

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