Интересный метод контуринга, визуально облегчающий черты лица

Бьюти-блогер Мелис Экрем в своем ТикТоке показала, как она делает контуринг скул, чтобы лицо выглядело свежее.
Девушка регулярно делится видео с разнообразными бьюти-лайфхаками. На ее канал подписаны 285 тысяч человек. В одном из последних видео она показала способ, как визуально "облегчить" лицо с помощью правильного контуринга.
Обычно бьюти-мастера проводят контур под скулой. Однако Мелисс рекомендует сделать это по-другому. Девушка прикладывает указательный палец параллельно скуловой кости и, как под линейку, проводит прямую линию контуром. После этого от внутреннего края этой линии ведет еще одну к виску, повторяя рельеф кости. В завершение блогер растушевывает контур кисточкой.
Такой вариант контуринга хорошо подойдет девушкам с выразительной челюстью и скулами, за счет чего акцент сместится и лицо будет казаться более вытянутым.
@melisekrem How to contour for lift ✨ ib: @Erica Taylor Products used: @nyxcosmetics_ru wonder stick (universal light) #contour #contourtutorial #contouringhacks #contourhacks #cheekbones #dosanddonts ♬ original sound -
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