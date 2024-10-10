Ирисовый оттенок для темных волос: стилист назвал самый модный цвет сезона

Модный ирисовый оттенок придаст темным волосам объем, а образу актуальность.
Стилист Tom Smith считает, что пора брюнеткам занять центральное место в модном мире. Обычно в мире моды по цвету волос у блондинок больше вариантов и техник окрашивания. Но в этом сезоне пришло время брюнеток, ведь ирисовый оттенок становится любимым цветом тех, кто стремится придать своим прядям глубину, яркость и элегантный блеск.
Этот насыщенный оттенок сочетает в себе роскошные шоколадные, карамельные и золотистые тона, создавая сияющий, многомерный образ. Брюнеткам не нужно больше выбирать между холодными пепельными и теплыми оттенками — ирисовый оттенок придаст идеальный баланс.
Среди женщин, уже примерявших ирисовый оттенок, можно увидеть таких звезд, как Камала Харрис, Дженнифер Лопес, София Вергара и т.д. Этот оттенок одновременно вневременный и современный, придаст тепло и глубину вашему образу.
Как подобрать оттенок
Ирисовый оттенок подходит для всех тонов кожи, но женщины с желтоватым или золотистым оттенком могут считать его слишком интенсивным. В таком случае можно добавить пряди цвета ирис к более темному основанию с тонкими бликами.
Общаясь с парикмахером, обсудите интенсивность цвета, который вы хотите получить. Можно выбрать глубокое шоколадное основание с карамельными и золотистыми оттенками или что-нибудь помягче. В любом случае, такая покраска подчеркнет ваши природные черты и придаст глянцевый финиш.
Как сохранить свежесть вида
Сохранение блеска и яркости – ключ к фантастическому виду брюнетки с ирисовым оттенком. Tom Smith рекомендует использовать еженедельную маску-кондиционер, желательно с золотистыми пигментами, для поддержания блеска и здорового вида волос.
Ирисовый оттенок – это не просто новый тренд, а настоящее искусство, которое может превратить ваш обычный образ в несколько большее.
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