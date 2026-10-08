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- Салон красоты
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Итальянский маникюр — тренд, который визуально удлиняет короткие ногти
Если вы хотите, чтобы короткие ногти визуально казались длиннее и изящнее, итальянский маникюр предлагает вам небольшую хитрость при нанесении лака, которая создает заметный оптический эффект.
Издание NewBeauty рассказало о технике, которая набирает популярность в социальных сетях. Итальянский маникюр не предполагает конкретного цвета или формы ногтей, весь секрет заключается в том, как именно мастер наносит покрытие.
Секрет итальянского маникюра
Как объясняют мастера маникюра, вместо того чтобы полностью закрашивать ноготь от одного бокового края до другого, лак наносят, оставляя совсем узкие промежутки с обеих сторон.
На первый взгляд, разница минимальна, но именно она и создает нужную иллюзию. Узкая полоска цвета заставляет взгляд воспринимать ногтевую пластину как более длинную и тонкую. Фактически это своеобразный контуринг, только для ногтей.
Эту технику приписывают итальянским мастерам, которые использовали её задолго до появления тренда в соцсетях. Сегодня же о ней заговорили гораздо шире, ведь результат очень хорошо заметен на коротких ногтях.
Какая форма ногтей подходит для итальянского маникюра
Итальянский маникюр можно адаптировать практически к любой форме. При этом миндалевидные и овальные ногти особенно удачно подчеркивают этот эффект, ведь сами по себе имеют более вытянутый силуэт.
Не менее интересно, что эта техника работает и на коротких, и на широких от природы ногтях, ведь визуально они становятся уже и элегантнее. Даже если вы выбираете квадратную или мягко-квадратную форму, небольшой зазор по краям поможет создать иллюзию более тонкой ногтевой пластины.
Итальянский маникюр — это вариант, при котором для достижения заметного эффекта не требуются сложный дизайн или длинные ногти. Достаточно оставить буквально несколько миллиметров по бокам, чтобы привычное покрытие визуально изменило форму ногтей.