Из-за этого ломаются и выпадают волосы: бьюти-эксперт показал, что мы делаем не так

Вы только что помыли волосы и завернули их на голове в полотенце. Все, вы готовы выйти из душа в образе восточной царицы, но, оказывается, в этот момент вы нанесли серьезный вред своим волосам. Давайте разберемся, что вы сделали не так.
Из-за распространенной ошибки в душе у вас могут выпадать волосы, по словам бьюти-эксперта Эми Диала.
Эми опубликовала видео, объясняющее, что наматывать на мокрые волосы тугую чалму из тяжелого махрового полотенца - это не лучшая идея.
Что мы делаем не так
Эми записала ролик, в котором показывает, почему нельзя наматывать на волосы полотенце и как нужно вытирать волосы, чтобы их не травмировать. Когда волосы мокрые, говорит эксперт, они слабые, а значит, их легче сломать. И когда вы заворачиваете волосы в полотенце, оно сильно тянет корни ваших волос, делая их еще более слабыми и ломкими.
Как правильно вытирать волосы
Эми порекомендовала использовать старую футболку, чтобы высушить волосы — метод, который она предпочитает сама. Она продемонстрировала, как вытирает кончики волос, а затем поднимается выше до макушки. Затем Эми взяла свою обычную щетку, чтобы расчесать волосы, снова начав с кончиков.
Она сказала, что после того, как вы расчешетесь, вам следует снова использовать футболку, чтобы высушить всю голову. Также эксперт рекомендовала наносить масло на кончики волос, особенно когда они влажные, и всегда использовать термозащиту.
@amydiala
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