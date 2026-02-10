Изысканные зимние оттенки маникюра, которые будут «дорого» смотреться на ваших руках

Изысканные зимние оттенки маникюра в зимнем стиле / © Credits

Издание Woman&Home собрало подборку элегантных и простых зимних цветов ногтей, которые добавляют образу лоска, сдержанной роскоши и актуальности вплоть до весны.

Зимний маникюр — это не про яркие эксперименты, а про настроение, текстуру и глубину цвета. В этом сезон тренд движется в сторону коротких, ухоженных ногтей и оттенков, которые выглядят так, будто вы только что вышли из дорогого салона, даже если делали маникюр дома с чашкой чая.

2026 год окончательно закрепляет тренд на здоровые, короткие ногти, где главную роль играет насыщенный пигмент. Когда форма становится более сдержанной, цвет выходит на первый план. Глубокие, смелые оттенки — это новая классика.

В то же время на красных дорожках, в том числе на Golden Globes 2026, активно появляются так называемые «princess nails» («ногти принцессы») — нюдовые, едва заметные, но безупречно выполненные.

Темные ягодные оттенки

Глубокий вишневый, черная смородина, спелая ежевика — эти цвета уже давно стали синонимом тихой роскоши.

Темные классические оттенки никогда не выходят из моды и подходят абсолютно всем типам кожи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть элегантно без лишних деталей.

Лесной зеленый

Вдохновение природой — всегда удачный ход. Если весной мы тянемся к фисташковым и мятным тонам, то зимой стоит выбирать глубокие, почти черные зеленые.

Такой маникюр выглядит сдержанно и нетривиально, и отлично сочетается с шерстяными пальто, кашемировыми шарфами и минималистичными украшениями.

Темно-синий

Темно-синий — это новый черный. Он имеет такую же глубину, но выглядит мягче и современнее.

На ногтях темно-синий создает эффект продуманного стиля и добавляет образу модного настроения, особенно если вы устали от классических бордовых оттенков.

Голливудский красный

Ярко-красный — безоговорочная классика, которая зимой раскрывается по-особенному. Главное правило — чистый, холодный красный, без оранжевых или розовых нот.

Такой маникюр лучше всего смотрится на коротких ногтях и придает образу уверенности, даже если вы в базовом свитере и джинсах.

Королевский нюд

Не пугайтесь названия — это не инфантильность, а нюд с характером. Прозрачные розовые, телесные оттенки с перламутром, легким хромом или деликатным блеском.

Этот тренд идеально вписывается в эстетику натуральности и подчеркивает ухоженность без чрезмерной демонстративности. Главное — подобрать нюд, который подходит именно вашему оттенку кожи.

Двойной эспрессо

Кофейные оттенки становятся темнее, насыщеннее и глубже, чем прошлогодний латте стиль. Зимой 2026 года в моде горький эспрессо, темный шоколад, почти черные коричневые.

Такие цвета выглядят мягче черного, но значительно благороднее. К тому же они универсальны и подходят как светлой, так и темной коже.

Зима — идеальное время для простых удовольствий и маникюр здесь не исключение. В сезоне 2026 ставка делается на качество, глубину цвета и ухоженность, а не на сложный дизайн.

Эти оттенки работают безотказно, независимо от того, делаете вы маникюр в салоне или дома. Выбирайте тот, который резонирует с вашим настроением и пусть даже самый пасмурный зимний день выглядит богато.