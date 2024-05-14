Как быстро и легко добавить объем вашим волосам с помощью одного крабика

Такая прическа идеально подойдет для длинные волосы. Только с помощью одного крабика объем ваших волос визуально можно умножить на два!
Если у вас нет времени на вычурные прически, а каждый день ходить с хвостиком тоже надоело, можете попробовать сделать объемную и простую прическу на длинные волосы.
Блогер Anisa Sojka, в своем видео, показала интересный вариант традиционной мальвинки, которую по силам сделать каждому, только с помощью одного крабика, а это минус резинки, от которых часто в конце дня так болит голова.
Как сделать:
- Руками разделите волосы, как для мальвинки;
- Хвостик на мальвинку, сзади, разделите на две пряди;
- Закиньте прядки друг на друга и немного закрутите жгутом (как показано на видео);
- Место нахлёста прядок закрепите крабиком так, чтобы одна прядка была снизу, другая сверху;
- Прическа готова.
@anisasojka Quick and easy hack for more volume — half pony hairstyle using a claw clip #clawcliphairstyles #clawcliphack ♬ Otra Vez — ProdMarvin
Спереди, можете высвободить две прядки у лица и для прочности зафиксировать специальными лаком, пудрой или муссом. Минимум времени и усилий, максимум объема и красоты.
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