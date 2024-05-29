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Как быстро и легко завить короткие волосы: советы фэшн-блогера

Как быстро и легко завить короткие волосы: советы фэшн-блогера

Как легко взвить короткие волосы / Фото: Credits

Если вам хочется романтических локонов, такой способ завивки подойдет идеально.

Блогер KATHRIN GELINSKY записала видео, как сделать красивую и романтическую прическу на короткие волосы и быстро их завить пока вы краситесь или завтракаете. Все, что вам понадобится, чтобы создать нежные волны на волосах, это эластичная резинка и около 20 минут.

Что делать:

  • Наденьте резинку на голову, на волосы, как спортивную повязку;
  • Подбирайте пряди из-под резинки и поверх нее, внутрь, осторожно накручивайте на резинку (см. видео);
  • Можно использовать закрепитель, чтобы локоны лучше держались;
  • Затем просто раскрутите их и снимите резинку;
  • Разровняйте волосы осторожно руками.

Советы:

  • Делать можно на сухие и влажные волосы;
  • Если вы делаете на влажные волосы, чтобы не ждать пока они высохнут, можете подсушить их феном;
  • После того, как вы снимете резинку, лучше не использовать расческу, иначе ваши "волны" будут просто пышно торчать.

Подходит для любой длины волос и не обязательно делать с вечера.

Кстати, мы еще писали о том, " Как завить волосы с помощью фольги ".

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