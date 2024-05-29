Как быстро и легко завить короткие волосы: советы фэшн-блогера

Если вам хочется романтических локонов, такой способ завивки подойдет идеально.

Блогер KATHRIN GELINSKY записала видео, как сделать красивую и романтическую прическу на короткие волосы и быстро их завить пока вы краситесь или завтракаете. Все, что вам понадобится, чтобы создать нежные волны на волосах, это эластичная резинка и около 20 минут.

Что делать:

Наденьте резинку на голову, на волосы, как спортивную повязку;

Подбирайте пряди из-под резинки и поверх нее, внутрь, осторожно накручивайте на резинку (см. видео);

Можно использовать закрепитель, чтобы локоны лучше держались;

Затем просто раскрутите их и снимите резинку;

Разровняйте волосы осторожно руками.

Советы:

Делать можно на сухие и влажные волосы;

Если вы делаете на влажные волосы, чтобы не ждать пока они высохнут, можете подсушить их феном;

После того, как вы снимете резинку, лучше не использовать расческу, иначе ваши "волны" будут просто пышно торчать.

Подходит для любой длины волос и не обязательно делать с вечера.

Кстати, мы еще писали о том, " Как завить волосы с помощью фольги ".

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