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Как быстро сделать объемный пучок на длинные волосы

Как быстро сделать объемный пучок на длинные волосы

Как быстро сделать объемный пучок на длинные волосы / Фото: Credits

Если вы – обладательница длинных волос, попробуйте сделать этот интересный пучок, который автор назвала "Doggy bone".

Фешнблогер Torie Bliss показала подписчикам, как сделать интересный и объемный пучок всего за несколько минут.

Что понадобится:

  • Резинка;
  • Крабик (небольшой).

Что делать:

  • Начните делать обычный хвост (не высоко). На последнем обороте резинки не вытаскивайте его полностью;
  • Немного стяните резинку по волосам, разделите их на две части и через низ проденьте волосы, но снова не полностью. Кончик хвостика должен остаться снизу;
  • Возьмите этот хвостик, соберите его в кучу и через низ зафиксируйте крабиком, чтобы скрыть последний. Он должен быть под волосами (см. видео);
  • При необходимости немного распушите волосы, чтобы придать им объем.

Автор видео сказала, что эта прическа немного напоминает собачью косточку, поэтому назвала ее "Doggy bone".

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