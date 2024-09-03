Как быстро сделать объемный пучок на длинные волосы

Если вы – обладательница длинных волос, попробуйте сделать этот интересный пучок, который автор назвала "Doggy bone".
Фешнблогер Torie Bliss показала подписчикам, как сделать интересный и объемный пучок всего за несколько минут.
Что понадобится:
- Резинка;
- Крабик (небольшой).
Что делать:
- Начните делать обычный хвост (не высоко). На последнем обороте резинки не вытаскивайте его полностью;
- Немного стяните резинку по волосам, разделите их на две части и через низ проденьте волосы, но снова не полностью. Кончик хвостика должен остаться снизу;
- Возьмите этот хвостик, соберите его в кучу и через низ зафиксируйте крабиком, чтобы скрыть последний. Он должен быть под волосами (см. видео);
- При необходимости немного распушите волосы, чтобы придать им объем.
Автор видео сказала, что эта прическа немного напоминает собачью косточку, поэтому назвала ее "Doggy bone".
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