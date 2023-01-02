Как быстро смыть кривую стрелку: лайфхак от бьют-блогера

Если с первого раза нарисовать красивую стрелку не получилось, это может доставить много хлопот.

Каждая девушка знает, как сложно смыть стрелку, которая с первого раза не получилась идеальной. Вам нужно использовать специальные средства и приложить некоторые усилия, которые могут вызвать покраснения кожи и значительно удлинить время, которые придется потратить на макияж.

Но отчаиваться не стоит, бьют-блогер Роуз Фридерике знает лайфхак, который позволит легко и быстро удалить неудавшуюся подводку для глаз.

Все, что вам нужно для этого, — это скотч. Вместо того, чтобы пытаться оттереть лайнер, сначала дайте подводке высохнуть, затем возьмите кусок скотча и приклейте его на стрелку. Далее осторожно сорвите скотч, и он заберет с собой вашу кривую стрелку.

Это действительно очень просто.

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