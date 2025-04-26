Как часто нужно подстригать волосы: полезные советы

Как часто нужно подстригать волосы / © Credits

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Однако как часто следует ходить к парикмахеру, чтобы у вас были блестящие, живые пряди и при этом не потерять длину, действительно ли регулярное подстригание стимулирует рост волос и как найти «свой» график стрижек, рассказало издание Real Simple.

Действительно ли волосы растут быстрее после подстригания

Это один из самых распространенных бьюти-мифов. Подстригание само по себе не влияет на скорость роста волос, ведь они растут из фолликулов в коже головы, а не из кончиков. Однако регулярное подрезание помогает сохранить здоровый вид прядей, предупреждает ломкость и иссечение. Когда концы волос расщепляются, повреждение может продвигаться вверх по волосяному стержню, что в конечном итоге приводит к потере длины.

Именно поэтому даже тем, кто мечтает о косе по пояс, следует периодически обновлять кончики — это залог того, что волосы будут расти не только длинными, но и сильными.

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Ориентировочная частота подстригания

Каждые 6–8 недель — если волосы подвергаются частой термоукладке (фен, утюг, плойка) или покраске. Такие процедуры ослабляют структуру волос и делают их уязвимыми к ломкости.

Каждые 8–12 недель — для натуральных, неокрашенных волос, которые не подвергаются регулярному термическому или химическому воздействию.

Каждые 12–16 недель — для тех, кто хочет отрастить длинные волосы и не испытывает проблем с иссеченными кончиками. Но даже в этом случае лучше хотя бы чуть-чуть подравнивать кончики, чтобы избежать потери качества прядей.

Влияние типа волос на частоту подстригания

Тонкие волосы. Чаще всего оно подвержено ломкости, а секущиеся кончики быстро портят вид прически. Таким волосам рекомендована стрижка каждые 6–8 недель.

Густые или средней толщины волос . Если волосы здоровые, можно ограничиться стрижкой раз в 10–12 недель.

Вьющиеся и текстурированные волосы. Оно чаще бывает более сухим, поскольку натуральное кожное сало хуже распределяется по завиткам. Обновление кончиков каждые 8–12 недель позволяет избежать излишней сухости и запутывания.

Когда идти к парикмахеру

Не стоит ориентироваться только на календарь. Часто именно внешний вид волос подсказывает, что пора действовать. Если вы замечаете:

секущиеся или ломкие кончики;

сухость и шероховатость на ощупь;

сложности с укладкой;

тусклость и утрата объема;

волосы постоянно путаются внизу, особенно после мытья.

все это свидетельствует о необходимости подстригания.

Для сохранения длины

Стрижка «досуха» или прижигание секущихся концов, которое используют некоторые мастера. Также не обязательно срезать много: достаточно убрать всего несколько миллиметров, чтобы освежить прическу. Главное — регулярность и грамотный уход между визитами в салон.

Что влияет на здоровье волос

Кроме стрижек следует помнить о:

деликатное расчесывание — особенно влажных волос;

регулярное увлажнение и питание — масла, маски, кондиционеры;

защита от УФ-лучей и термосредства перед укладкой;

здоровое питание — волосы чувствительны к дефициту витаминов, белка, железа и Омега-3 жиров.

Идеальный график подстригания — индивидуален для каждого человека. Кто-то может откладывать поход к мастеру на три месяца, а другие заметят изменения уже через пять-шесть недель. Прислушайтесь к своим волосам и они отблагодарят вас блеском, мягкостью и силой. И помните, здоровые волосы — не всегда самые длинные, но всегда ухоженные.