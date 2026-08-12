Как часто нужно стричься / © Credits

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Можно найти десятки правил о том, как часто нужно стричься, но универсальной цифры просто не существует. Одной прическе достаточно обновления раз в месяц, другая требует внимания уже через две недели, об этом рассказало издание GQ. Все зависит от конкретной стрижки, формы, длины, текстуры волос, точности деталей и скорости роста волос. Поэтому самый простой тест — зеркало. Если вместо мысли «я отлично выгляжу» всё чаще возникает «кажется, я зарос(ла)», скорее всего, пора записаться к мастеру.

Короткие волосы

Чем короче стрижка, тем быстрее становится заметным её отрастание. Если у вас короткая стрижка под машинку, короткий текстурированный кроп или фейд (стрижка с плавным переходом длины), ориентируйтесь примерно на 1–3 стрижки в месяц.

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Это особенно актуально для стрижки фейд с очень коротким переходом и других стрижек с четкими переходами. Их красота заключается именно в точности, острых линиях, чистых контурах и хорошо прорисованном переходе между длинами. Стоит волосам немного отрасти и геометрия прически меняется.

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На коротких волосах даже сантиметр отросших волос может быть очень заметным. Поэтому, если вы хотите всегда выглядеть свежо, не стоит слишком долго откладывать визит к парикмахеру.

Самостоятельная стрижка

Если очень хочется взять машинку в руки, лучше сначала сделать паузу. Профессиональная стрижка — это не только длина волос. Мастер работает с контурами, переходами и пропорциями, подстраивает форму под конкретного человека.

Попытка самостоятельно повторить сложный образ может привести к неровным контурам, разъединенным участкам разной длины и необходимости полностью переделывать стрижку.

Длинные волосы

С длинными волосами всё немного проще. Если пряди уже достигают нескольких сантиметров и более, прическа обычно не теряет форму так быстро, как короткая. Правильно сделанная длинная стрижка может даже становиться интереснее по мере отрастания. Меняется текстура, волосы по-другому ложатся на лицо, а форма постепенно приобретает более естественный вид.

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Однако есть простое правило: если волосы вдруг стали требовать вдвое больше времени на укладку, потеряли форму или перестали выглядеть так, как вам хотелось бы, пришло время для коррекции. Иногда это будет полноценная стрижка, а иногда достаточно лишь освежить форму и кончики.

Если вы отращиваете волосы

Это звучит парадоксально, но если ваша цель — длинные волосы, полностью отказываться от услуг парикмахера не стоит. Существует большая разница между «отросшей стрижкой» и «заросшей прической». В первом случае длина остается частью замысла, волосы имеют пропорции, динамику и форму. Во втором — исходная архитектура стрижки просто исчезает.

Примерно через 4 недели после последнего визита стоит посмотреть на прическу свежим взглядом. Если форма уже потерялась, можно сделать небольшую подравнявку. При этом обязательно скажите мастеру, что вы отращиваете волосы. Тогда он сможет скорректировать форму так, чтобы последующие этапы выглядели естественно.

Если хочется кардинально изменить образ

Здесь правило простое: если волосы уже достаточно длинные для хвоста, а вам вдруг захотелось короткий боб — стрижку лучше доверить профессионалу. Кардинальное изменение длины требует не просто срезать лишнее, а правильно выстроить новую форму.

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И это ещё один аргумент в пользу регулярных посещений мастера, ведь ему проще изменить причёску, когда он видит её структуру и знает, как она ведёт себя по мере отрастания.

Главный ориентир

Самое важное правило, которое стоит запомнить, — волосы не знают, какой сегодня день. Поэтому не нужно ждать условного «первого числа месяца» или записываться только раз в четыре недели. Частота стрижки зависит от вашей прически, скорости роста волос и того, насколько аккуратной вы хотите её видеть.

Короткая стрижка может потребовать обновления уже через пару недель. Длинные волосы без проблем выдержат гораздо более длительный период. А во время отращивания важнее не укорачивать длину, а время от времени поддерживать форму.

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