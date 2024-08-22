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Как добавить объем своим волосам: фэшнблогер проверил лайфхак

Как добавить объем своим волосам: фэшнблогер проверил лайфхак

Как добавить объем своим волосам / Фото: Credits

Если у вас нет времени на создание прически, но вы хотите добавить объем своим волосам, попробуйте повторить этот лайфхак.

Фешнблогер Matt Newman всегда делится со своими подписчиками собственными уловками по стилю и проверяет популярные лайфхаки из интернета. На этот раз он показал, как можно быстро и без труда добавить прикорневой объем волосам.

Что понадобится:

  • Зажим для волос (несколько штук);
  • Бигуди липучки (несколько штук);
  • Спрей для волос.

Что делать:

  • Наденьте бигуди на зажим;
  • У лица, сверху возьмите прядь волос, которой хотите добавить объем, нанесите на нее спрей и просто зафиксируйте с помощью зажима с бигуди;
  • При необходимости можете сделать то же самое на макушке. Тогда у вас будет объем не только спереди;
  • Подсушите волосы немного феном;
  • Затем осторожно снимите зажим и бигуди;
  • Придайте прическе нужную форму и наслаждайтесь объемом.

С таким методом теперь не нужно тащить с собой в поездку большой фен. Достаточно лишь нескольких бигуди и зажима.

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