Как добавить объем своим волосам: фэшнблогер проверил лайфхак

Если у вас нет времени на создание прически, но вы хотите добавить объем своим волосам, попробуйте повторить этот лайфхак.
Фешнблогер Matt Newman всегда делится со своими подписчиками собственными уловками по стилю и проверяет популярные лайфхаки из интернета. На этот раз он показал, как можно быстро и без труда добавить прикорневой объем волосам.
Что понадобится:
- Зажим для волос (несколько штук);
- Бигуди липучки (несколько штук);
- Спрей для волос.
Что делать:
- Наденьте бигуди на зажим;
- У лица, сверху возьмите прядь волос, которой хотите добавить объем, нанесите на нее спрей и просто зафиксируйте с помощью зажима с бигуди;
- При необходимости можете сделать то же самое на макушке. Тогда у вас будет объем не только спереди;
- Подсушите волосы немного феном;
- Затем осторожно снимите зажим и бигуди;
- Придайте прическе нужную форму и наслаждайтесь объемом.
С таким методом теперь не нужно тащить с собой в поездку большой фен. Достаточно лишь нескольких бигуди и зажима.
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