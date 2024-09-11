Как добавить прикорневой объем волосам: рассказывает фешнблогер

Объемные волосы – мечта многих девушек. Существует множество способов достичь желаемого результата и об одном из них мы расскажем вам сегодня.

Фешнблогер Matt Newman проверил интересный лайфхак, как придать своим волосам прикорневый объем.

Что необходимо:

Бигуди липучки;

Средство фиксатор;

Фен.

Что делать:

Возьмите прядь волос и на кончике разместите её между двумя бигуди;

Держа два бигуди накрутите на них прядь;

Зафиксируйте бигуди, когда полностью закрутите прядь;

Нанесите на волосы фиксирующее средство и высушите феном;

Осторожно снимите бигуди и придайте пряди желаемый вид.

Завить можно и влажные волосы, но вы потратите немного больше времени на то, чтобы их высушить.

Недавно мы писали о том, "Как добавить волосам объем"

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