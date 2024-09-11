Как добавить прикорневой объем волосам: рассказывает фешнблогер

Объемные волосы – мечта многих девушек. Существует множество способов достичь желаемого результата и об одном из них мы расскажем вам сегодня.
Фешнблогер Matt Newman проверил интересный лайфхак, как придать своим волосам прикорневый объем.
Что необходимо:
- Бигуди липучки;
- Средство фиксатор;
- Фен.
Что делать:
- Возьмите прядь волос и на кончике разместите её между двумя бигуди;
- Держа два бигуди накрутите на них прядь;
- Зафиксируйте бигуди, когда полностью закрутите прядь;
- Нанесите на волосы фиксирующее средство и высушите феном;
- Осторожно снимите бигуди и придайте пряди желаемый вид.
Завить можно и влажные волосы, но вы потратите немного больше времени на то, чтобы их высушить.
Недавно мы писали о том, "Как добавить волосам объем"
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