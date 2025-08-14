- Дата публикации
Как добавить сочности своему образу: попробуйте тренд на "сорбетный" маникюр
Конец лета 2025 года обещает быть не только теплым, но и чрезвычайно ярким и главный бьюти-тренд уже известен.
После нескольких сезонов господства нежных молочных пастелей, в мир маникюра стремительно ворвались сочные «сорбетные» оттенки, от лимонного шербета до ягодной малины. Такой дизайн не только освежает образ, но и добавляет ему игривости и легкой роскоши, без лишнего пафоса, об этом рассказало издание Woman&Home.
Что такое «сорбетный» маникюр
Это покрытие, вдохновленное классическими вкусами сорбета: клубника, апельсин, лимон, ежевика, лаванда. Оттенки могут быть как яркими и насыщенными, так и нежными, с полупрозрачным «желейным» эффектом. Такой дизайн можно выбирать как на короткие квадратные, так и на миндалевидные ногти, ведь он отлично смотрится на любой форме.
Главные оттенки
Лимонный сорбет - пастельный желтый, который прекрасно подходит к загорелой коже.
Ягодный микс — оттенок, похожий на пюре клубники, малины и смородины.
Клубничный леденец — полупрозрачный розовый с «желейным» блеском.
Лавандовое джелато — нежно-фиолетовый для тех, кто ценит пастельную классику.
Мандариновый взрыв — яркий апельсиновый для смелых модниц.
Персиковый сорбет — мягкий и универсальный оттенок, который подходит к любому образу.
Яркий лайм — неоновая зелень для настоящих модных экспериментаторов.
Клюквенный глянец — насыщенный и одновременно изысканный ягодный.
Кровавый апельсин — насыщенный красно-оранжевый, который всегда выглядит дорого.
Малиновый лед — нежно-розовый с прохладным подтоном.
«Сорбетный» маникюр хорошо сочетается как с минималистичными образами, например, белый льняной сарафан или джинсовая рубашка, так и с летними принтами. Его можно носить соло или миксовать несколько оттенков на разных ногтях для более игривого эффекта.
Совет
Если выбираете яркий тон, лучше оставить длину короткой или средней — это сделает оттенок более элегантным.
Этим летом ваш маникюр может стать главным акцентом образа. И именно сейчас время игрового настроения и легкого ухода за собой.