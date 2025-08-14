Как добавить сочности своему образу: попробуйте тренд на "сорбетный" маникюр

Как добавить сочности в свой образ: попробуйте тренд на "сорбетный" маникюр / © Credits

После нескольких сезонов господства нежных молочных пастелей, в мир маникюра стремительно ворвались сочные «сорбетные» оттенки, от лимонного шербета до ягодной малины. Такой дизайн не только освежает образ, но и добавляет ему игривости и легкой роскоши, без лишнего пафоса, об этом рассказало издание Woman&Home.

Что такое «сорбетный» маникюр

Это покрытие, вдохновленное классическими вкусами сорбета: клубника, апельсин, лимон, ежевика, лаванда. Оттенки могут быть как яркими и насыщенными, так и нежными, с полупрозрачным «желейным» эффектом. Такой дизайн можно выбирать как на короткие квадратные, так и на миндалевидные ногти, ведь он отлично смотрится на любой форме.

Главные оттенки

Лимонный сорбет - пастельный желтый, который прекрасно подходит к загорелой коже.

Ягодный микс — оттенок, похожий на пюре клубники, малины и смородины.

Клубничный леденец — полупрозрачный розовый с «желейным» блеском.

Лавандовое джелато — нежно-фиолетовый для тех, кто ценит пастельную классику.

Мандариновый взрыв — яркий апельсиновый для смелых модниц.

Персиковый сорбет — мягкий и универсальный оттенок, который подходит к любому образу.

Яркий лайм — неоновая зелень для настоящих модных экспериментаторов.

Клюквенный глянец — насыщенный и одновременно изысканный ягодный.

Кровавый апельсин — насыщенный красно-оранжевый, который всегда выглядит дорого.

Малиновый лед — нежно-розовый с прохладным подтоном.

«Сорбетный» маникюр хорошо сочетается как с минималистичными образами, например, белый льняной сарафан или джинсовая рубашка, так и с летними принтами. Его можно носить соло или миксовать несколько оттенков на разных ногтях для более игривого эффекта.

Совет

Если выбираете яркий тон, лучше оставить длину короткой или средней — это сделает оттенок более элегантным.

Этим летом ваш маникюр может стать главным акцентом образа. И именно сейчас время игрового настроения и легкого ухода за собой.