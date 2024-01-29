Как избежать неудачной стрижки: советы, которые работают

Нет ничего хуже, чем пойти в салон, часами сидеть в кресле, заплатить много денег, а в итоге получить плохую стрижку. К сожалению, такое может случиться. Хорошая новость в том, что есть способ избежать этого, и он не требует особых усилий.

Ключом к хорошей стрижке является наличие отличного стилиста, с которым вам комфортно и который заставляет вас чувствовать себя непринужденно. Как его найти и на что обратить внимание в процессе поисков и последующего общения, рассказывает TheHairStyler.

Поиск в Интернете — это простой способ найти салон или стилиста. Спросите своих подруг, кого они порекомендуют, это особенно хорошо работает, если у вашей подруги такая же текстура волос, как и у вас, так что по ее стрижке вы сможете определить, соответствует ли ее рекомендация вашим потребностям.

Как только вы найдете салон, который, по вашему мнению, вам подойдет, осмотрите его снаружи и даже посидите в зоне ожидания, если это возможно, и посмотрите, как салон ведет свой бизнес, как обращается со своими клиентами. Улыбающиеся клиенты - это очевидный и правдивый показатель качества работы парикмахеров.

Когда вы определились с подходящим салоном и записались на стрижку, попросите перед началом небольшую консультацию со своим стилистом и обсудите такие вопросы:

форма лица;

тип волос;

укладка в домашних условиях;

что вам нравится в своих волосах;

что вам не нравится в своих волосах;

длина, с которой вы готовы расстаться;

не лишним будет показать мастеру фото стрижек, которые вам нравятся.

Что следует помнить, чтобы избежать плохой стрижки

Затраты не всегда равны качеству — и, имея это в виду, вам нужно выбирать парикмахера, основываясь на отзывах, а не на цене. Потратьте серьезное время на поиск рекомендаций и просмотрите страницу выбранного вами стилиста в соцсетях. Там наверняка будут выложены лучшие с его точки зрения работы. Также там могут быть честные отзывы клиентов.

Поговорите со своим стилистом

Честно обсудите со своим стилистом и подробно расскажите ему, какую стрижку вы ищете, и позвольте стилисту высказать вам свое мнение. Ваша новая стрижка должна подходить к форме вашего лица и головы и типу волос. Обратившись за советом к своему стилисту, вы сможете получить полезные советы о том, как можно улучшить вашу стрижку.

Как избежать неудачной стрижки / Фото: Credits

Будьте готовы к импровизации

Если вы покажете своему стилисту фотографию желаемой стрижки, он поймет, что вам нужно. Однако имейте в виду, что не всегда она может выглядеть точно так, как на картинке, и вашему стилисту, возможно, придется внести небольшие изменения, чтобы она подходила вашему лицу.

Цвет тоже не всегда можно и необходимо повторить в точности. Один и тот же цвет может хорошо смотреться на одном оттенке кожи и не подходить другому. То же самое касается стрижки. Вашему стилисту, возможно, придется использовать изображение в качестве идеи или даже смешать и сопоставить несколько изображений, чтобы получить стрижку и цвет, которые лучше всего подойдут вам.

Не молчите

Если вам не повезло и вы действительно ненавидите свою новую стрижку, вам нужно об этом сказать, чтобы ваш парикмахер мог исправить ее. Будьте вежливы и честны, скажите, какие моменты вас не устраивают, и позвольте своему парикмахеру помочь решить проблемы. Вам нужно обязательно что-то сказать либо сразу, либо через несколько недель, если было сострижено слишком много.

Будьте терпеливы

В конце концов, волосы действительно отрастают. Вы должны всегда помнить об этом, и если вы не можете сразу исправить стрижку из-за того, что слишком много отстрижено или ваши волосы повреждены краской, вам нужно просто немного подождать. Как только ваши волосы снова отрастут и станут более здоровыми, вернитесь, чтобы все исправить, или обратитесь к другому парикмахеру, которому вы доверяете.

Учитывайте свой образ жизни

Ваши волосы могут выглядеть красиво, когда вы выходите из салона со всеми средствами на них и профессиональной укладкой, но вам нужно подумать, как они будут выглядеть через несколько дней после мытья и самостоятельной укладки.

Вам необходимо убедиться, что вы выбрали фасон, который будет соответствовать не только вашей форме лица, но и вашему образу жизни. Прежде чем сделать стрижку, спросите своего стилиста, какой уход она требует. Имейте в виду, что чем короче прическа, тем чаще вам придется ее стричь, чтобы она оставалась в хорошей форме.

Если вы не можете каждые 4 недели посещать парикмахера, то короткая прическа может оказаться для вас не лучшей идеей. То же самое касается и челки. Если вы собираетесь выбрать стрижку с челкой, вам нужно убедиться, что вы сможете за ней ухаживать. Это означает не только то, сколько раз вам придется подстригать челку, но и то, что вам придется мыть челку чаще, чем все волосы

Это связано с тем, что челка падает на ту часть лица, которая больше потеет, а также имеет сальные железы. В результате челка будет выглядеть маслянистой.

Как избежать неудачной стрижки / Фото: Credits

Еще несколько советов, как получить стрижку мечты

При стрижке убедитесь, что стилист понимает, какую длину вы хотите. Хороший стилист автоматически спросит, подходит ли длина, еще до того, как он приблизится к вашим волосам с ножницами.

Никогда не стригитесь накануне важного события и никогда не стригитесь в гневе или когда вы находитесь в унылом состоянии и отчаянно нуждаетесь в переменах. Новая стрижка должна быть хорошо спланированным, радостным и захватывающим событием.

Не бойтесь сказать, если кажется, что стрижка идет не так, как вы обсудили со своим стилистом. Внимательно следите за первыми сделанными ножницами движениями. Если они идут не так, как вам нравится, попросите своего парикмахера остановиться и конструктивно высказать любые опасения. Вежливое обсуждение вашего соглашения еще раз позволит убедиться, что план полностью понятен стилисту, и поможет вернуть стрижку в нужное русло.

Наконец, вам нужно убедиться, что, если вы носите очки, вы выбираете такую стрижку, которая позволит вам снимать и надевать очки, не прикасаясь стрижке. Это может показаться странным, но вам нужно обязательно это сделать, если вы все время прикасаетесь к волосам, они очень быстро начнут выглядеть жирными.

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