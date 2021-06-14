Как накраситься: красивые и модные идеи макияжа на лето

В этой подборке вы точно найдете новые идеи для макияжа глаз.

Лето официально наступило, а вместе с ним и сезон ярких летних макияжей. Это отличный период, чтобы поиграть с яркими тенями, блестками и хайлайтерами, которые будут эффектно сверкать в солнечных лучах.

Не оставляют нас без интересных идей и Instagram-блогеры, поэтому мы собрали для вас несколько простых и действительно летних макияжей, которые пригодятся и для рабочих будней, и для вечернего выхода.

Читайте также: Топ-5 модных причесок на лето-2021

Идеи маникюра (26 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку