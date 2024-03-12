Как определить уровень пористости волос с помощью простого теста и зачем это нужно

Забота о волосах — это больше, чем просто шампунь и кондиционер. Для достижения наилучших результатов важно знать свой уровень пористости.

Для многих людей состояние волос – ключевой аспект внешности и самочувствия.

Бьюти-блогер Энн Волчо в TikTok предлагает простой, но эффективный тест, который можно сделать даже в домашних условиях, чтобы определить уровень пористости волос.

Проведение теста

Выполнение теста очень просто. Сначала убедитесь, что ваши волосы чистые и сухие. Отрежьте небольшой волосок 2-3 сантиметра. Предварительно наберите в стакан воду. Положите волосок на поверхность воды в стакане. Подождите 5 минут и наблюдайте за результатом.

Результат проведённого теста

Если волос остается на поверхности воды, то его пористость низкая.

Если волос оказался на середине стакана, то пористость волос средняя.

Если волос опустился на дно, то он обладает высокой пористостью.

Уход

Волосы с низкой, средней и высокой пористостью требуют разного ухода. Низкая пористость требует глубокого увлажнения, средняя – универсального ухода, а высокая – специализированных средств для герметизации кутикулы и сохранения влаги. Оптимальный уход обеспечит здоровый вид и силу волос.

Знание уровня пористости волос поможет вам подобрать подходящие средства по уходу, максимально соответствующие потребностям вашей шевелюры. Теперь благодаря этому простому тесту вы можете лучше понять, как правильно заботиться о своих волосах.

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