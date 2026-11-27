Девушка на фоне новогодних украшений / © Credits

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Будем откровенны: никому не хочется, просматривая снимки, морщиться при виде кожи, «съеденной» вспышкой, или помады, из-за которой зубы вдруг кажутся тусклыми или желтоватыми. Хорошая новость заключается в том, что для безупречного вида на фото не нужна команда профессиональных визажистов или полная смена стиля макияжа.

Достаточно всего лишь нескольких точных корректировок в том, что вы уже делаете, утверждает Woman’s World.

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Опытный визажист Лора Геллер на протяжении десятилетий готовила женщин к появлению перед камерой в самых разных ситуациях. Она поделилась тремя простыми приёмами, которые помогут вам великолепно выглядеть на снимках. Их стоит взять на заметку именно сейчас, когда память вашего смартфона вот-вот начнёт стремительно заполняться новыми фотографиями.

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Выбирайте помаду, которая визуально отбеливает зубы

Это действительно гениальное решение, не требующее никаких дополнительных затрат. Оттенок помады может существенно повлиять на то, насколько белыми будут выглядеть ваши зубы на фото. Лора Геллер советует выбирать средства с холодным, голубым подтоном — например, ягодные, холодные красные или лилово-розовые оттенки. Поскольку голубой цвет нейтрализует жёлтый (согласно цветовому кругу), такие оттенки создают контраст, благодаря которому зубы кажутся заметно белее.

Чего следует избегать? Коралловых оттенков с оранжевым подтоном и кирпично-красных цветов. Хотя в реальной жизни они могут выглядеть очень выигрышно, при вспышке фотоаппарата они часто подчеркивают желтизну зубов. Поэтому для праздничных вечеринок положите в сумочку помаду холодного оттенка — и смело улыбайтесь на все 32!

Замените белый карандаш для глаз на что-нибудь более мягкое

Если вы привыкли подводить слизистую оболочку глаза белым карандашом, чтобы сделать взгляд ярче, вот совет, который может вас удивить: на фотографиях со вспышкой белый цвет часто выглядит слишком резко и неестественно. На готовом снимке это может выглядеть слишком резко, почти «клинически» — совсем не тот мягкий, свежий взгляд, к которому вы стремились. Геллер советует вместо этого воспользоваться карандашом телесного или бежевого оттенка. Он визуально раскрывает глаза, маскирует покраснения и выглядит естественно на фото, не бросаясь в глаза объективу. Это именно тот небольшой нюанс, который имеет большое значение, когда вас фотографируют — будь то в полумраке ресторана или под яркой вспышкой в гостиной.

Откажитесь от пудры — лучше воспользуйтесь фиксирующим спреем

Уже через три часа после начала праздничной вечеринки возникает сильное желание еще раз припудриться. Однако Геллер предупреждает: именно в этот момент кожа на фото может начать выглядеть плоской, перегруженной слоями косметики, или же пудра может забиться в мелкие морщинки. Ее совет? Распылите на лицо фиксирующий спрей именно в тот момент, когда кто-то достает телефон, чтобы сделать фото. Спрей помогает пудре «слиться» с кожей, придавая ей свежий, сияющий вид — на фото это воспринимается как естественное сияние, а не как избыток макияжа. Достаточно нескольких нажатий — и ваше лицо будет выглядеть так, будто оно сияет изнутри, даже при самом резком верхнем освещении.

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Праздничный сезон — это ещё и сезон непрерывных фотосессий. За сезон праздников вы, скорее всего, окажетесь в кадре чаще, чем за предыдущие полгода вместе взятые. Эти три простых шага — помада холодного оттенка, телесный карандаш для глаз и быстрое распыление фиксирующего спрея — занимают считанные секунды, но дают великолепный результат каждый раз, когда появляется камера. Вы будете в восторге от того, что увидите, когда спустя годы эти праздничные воспоминания вновь появятся на экране вашего телефона.

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