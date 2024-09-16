Как отрастить длинные волосы из короткого каре

Если вы когда-либо пытались отрастить длинные волосы, вы знаете, как это непросто. Окраски, завивки и регулярные горячие укладки делают этот процесс еще более сложным. Но, если очень захотеть, отрастить волосы и добиться красивых длинных волн можно. Нужно просто знать несколько правил.

Процесс стимулирования роста волос заключается не столько в принятии мер для быстрого роста, сколько в том, чего следует избегать.

Woman&Home проконсультировались с двумя экспертами-трихологами, чтобы узнать, что работает, что нет и как получить волосы моей мечты.

Волосы растут в среднем на 1-1,5 см в месяц. Ускорить этот процесс невозможно, утверждает Анабель Кингсли - консультант-трихолог. Тем не менее есть много вещей, которые могут помешать вашим волосам достичь желаемой длины.

Например, дефицит питательных веществ может привести к выпадению волос до того, как они достигнут необходимой длины. Устранение этой или любой другой причины может помочь вам достичь оптимальной скорости роста волос. Ломкость также может помешать волосам расти длиннее, поэтому важно следить за их общим состоянием и силой.

Инвестируйте в средства по уходу

Как отрсатить длинные волосы / Фото: Credits

Очень внимательно и осторожно относитесь ко всем рекомендациям по уходу за волосами и не спешите проверять на себе все популярные лайфхаки из соцсетей. Например, как утверждает трихолог, касторовое и розмариновое масла не способствуют росту волос. Однако они служат определенной цели в уходе за волосами, и их преимущества включают добавление блеска и сглаживание кутикулы волос, чтобы удерживать влагу и улучшать расчесываемость.

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Знаменитый трихолог Ханна Габаронди соглашается, что в этой области много тумана. Многие рекламируемые средства для роста волос увековечивают мифы и заблуждения, говорит она. Шампуни от выпадения волос часто обещают большую эффективность, чем на самом деле, потому что, в первую очередь, улучшают здоровье кожи головы, а не обращают вспять выпадение волос. Натуральные средства, такие как масла и растительные экстракты, могут поддерживать здоровье кожи головы, но не имеют универсальных доказательств значительной стимуляции роста волос. Другими словами, резюмирует Ханна, продукты, которые обещают мгновенные результаты, обычно преувеличены, рост волос — это постепенный процесс.

Однако Ханна рекомендует определенные ингредиенты, о которых вы, вероятно, слышали. Чтобы способствовать росту волос, она советует сосредоточиться на использовании таких продуктов, как специализированные шампуни и кондиционеры с такими ингредиентами, как биотин или кофеин, местных средств, таких как миноксидил, и массажерах для кожи головы.

Пересмотрите свой рацион

Как и в случае со здоровьем кожи и прочностью ногтей, рост волос во многом зависит от того, что мы едим, а также. Употребление разнообразной пищи, то есть сбалансированная диета, безусловно, способствует росту волос. У тех, кто испытывает проблемы с выпадением или недостаточным ростом и качеством волос часто диагностируют дефицит железа и ферритина (запасенное железо), витамина B12, недостаток белка и сложных углеводов.

Чтобы бороться с этим, Ханна рекомендует диету, полную достаточного количества белка из таких источников, как постное мясо и бобы, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и орехах; необходимых витаминов и минералов, таких как биотин, из яиц и цельного зерна, витамина D, получаемого из солнечного света или добавок; витамина E, в орехах и семенах, цинка в орехах и семенах и железа в красном мясе и шпинате.

Увлажнение также является ключом к здоровью волос, поэтому всегда держите бутылку воды под рукой.

Добавки

Иногда наш рацион может быть недостаточным из-за определенных ситуационных факторов, а это значит, что необходимы добавки. Если вы хотите поддерживать волосы в отличном состоянии, чтобы они продолжали расти, а не ломались, вы можете попробовать добавки, содержащие определенные витамины и минералы.

Для тех, у кого дефицит, лучшим выбором могут быть добавки с железом и B12, в то время как биотин также связан со здоровьем волос. Многие бренды предлагают добавки, специально разработанные для волос. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем что-либо принимать.

Уход за кожей головы

Как отрсатить длинные волосы / Фото: Credits

Хотя некоторые советы по росту волос в социальных сетях могут оказаться неэффективными, один из них — уход за кожей головы - был одобрен экспертами. Средства для ухода за кожей головы, становятся все популярнее. Здоровье кожи головы необходимо для здорового роста волос. Кожа головы — это система поддержки ваших волос и основа ваших волосяных фолликулов, говорит Анабель. Многочисленные исследования показали, что шелушащаяся, воспаленная кожа головы может привести к потере волос. Плохое здоровье кожи головы также может негативно повлиять на прочность волос, когда они выходят из фолликула. Анабель рекомендует инвестировать в капли для кожи головы, которые, по ее словам, идеально подходят, если у вас выпадают волосы или вы просто хотите поддержать цикл роста волос. Вы также можете попробовать регулярно делать легкий массаж кожи головы, пробовать маски, предназначенные для этой области, и пилинг.

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