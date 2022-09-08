Как оздоровить волосы после лета подручными средствами: 5 лайфхаков от парикмахера

Даже если этим летом вы не ездили на море, стресс от солнца и жары волосы получили все равно.

О необходимости восстановление волос после лета много говорить не нужно, достаточно просто посмотреть в зеркало, чтобы убедиться, что это необходимо.

Womans World предлагает несколько быстрых решений, которые позволят оздоровить волосы и придать им более эффектный вид.

Как создать прикорневой объем

Парикмахер Дэниел Койе предлагает втирать в корни волос кукурузный крахмал - он поглощает влагу, которая может оседать на корнях волос и делать прическу плоской.

Наполните пустую банку из-под специй кукурузным крахмалом и посыпьте им кожу головы. Вотрите и дайте впитаться. Если вы брюнетка, добавьте в крахмал половину столовой ложки какао-порошка.

Как вернуть волосам блеск

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Воспользуйтесь кокосовым молоком. Лауриновая кислота кокосового ореха глубоко проникает в поврежденные солнцем волосы, восстанавливает структуру и сохраняет влагу, которая придает блеск пересохшим локонам. А кремообразные жиры усиливают блеск прядей, придавая им здоровый вид.

Нанесите половину стакана кокосового молока на влажные волосы. Оставьте на 10 минут, смойте шампунем.

Как восстановить ломкие пряди

Вам поможет аргоновое масло. Питательные жирные кислоты в аргановом масле увлажняют, восстанавливают и укрепляют волосы, похожие на солому.

Наносите масло на поврежденные солнцем волосы перед выходом на улицу. Антиоксиданты масла не только предотвратят новое повреждение ультрафиолетовыми лучами, но и оздоровят их, ведь солнечное тепло откроет кутикулу волоса, чтобы масло могло лучше впитаться.

Чтобы восстановить ломкие пряди, нанесите небольшое количество арганового масла на сухие или влажные волосы от середины длины вниз.

Как убрать пушистость

волосы, выпадение волос, алопеция / Фото: Credits

Вы будете удивлены, но вам понадобится для этого крем для рук. Увлажняющие составы, предназначенные для кожи, также восстанавливают влажность пересушенных волос. Более того, густой крем утяжеляет волосы, уменьшая их пушистость.

Аккуратно нанесите небольшое количество крема для рук размером с горошину, например, на волосы от середины длины вниз. Нанесите остатки крема на завитки или пряди волос возле кожи головы.

Как уменьшить жирность кожи головы

В этом нам поможет мицеллярная вода. Используемые в основном для снятия макияжа очищающие соединения мицеллярной воды эффективно удаляют излишки жира с кожи головы, мгновенно делая ее менее жирной.

Смочите ватный диск мицеллярной водой, нанесите на корни и дайте высохнуть.

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