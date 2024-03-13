Как пережить отрастание челки: 5 вариантов укрощения волос

Если вам надоедает челка, рассмотрите несколько творческих способов укротить волосы, создав изящные прически.

Отрастание челки может быть вызовом для тех, кто привык к конкретному образу. К счастью, существует несколько способов, которые помогут вам выглядеть стильно и ухоженно.

Какими способами можно усовершенствовать свой стиль, демонстрирует пользовательница в своем TikTok.

Первый вариант

Скройте челку с помощью невидимок или заколок.

Отделите пряди челки, которые вы хотели бы убрать с обеих сторон. Заведите прядь за ухо и закрепите невидимкой. После этого прикройте ухо основным объемом.

Так вы уберете надоедливую челку, в то же время уши не будут торчать.

Второй вариант

Скройте челку с помощью милых зажимов-крабиков.

Отделите две пряди челки спереди и заведите их вверх, к макушке, закрепите их крабиками так, как показано на видео. Так ваша челка будет собрана и будет выглядеть аккуратно.

Третий вариант

Скройте челку с помощью повязки на голову.

Поднимите волосы над челкой и закрепите их повязкой, создавая объемную и модную прическу. Это не только скроет челку, но и придаст вашему образу экстравагантности и стиля.

Четвертый вариант

Скройте челку с помощью косичек.

Отделите две пряди челки спереди и заплетите косички. Эта прическа не только позволит скрыть челку, но и придаст вашему образу женственности и элегантности.

Пятый вариант

Скройте челку с помощью хвоста.

Отделите верхнюю часть волос и завяжите в хвост. Также для лучшего эффекта используйте лак для волос.

Несмотря на отрастание челки, существует много способов, чтобы оставаться стильным и опрятным. Используйте эти техники, чтобы легко пережить период ожидания, пока ваша челка отрастет.

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