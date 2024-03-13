Как пережить отрастание челки: 5 вариантов укрощения волос

Если вам надоедает челка, рассмотрите несколько творческих способов укротить волосы, создав изящные прически.
Отрастание челки может быть вызовом для тех, кто привык к конкретному образу. К счастью, существует несколько способов, которые помогут вам выглядеть стильно и ухоженно.
Какими способами можно усовершенствовать свой стиль, демонстрирует пользовательница в своем TikTok.
Первый вариант
Скройте челку с помощью невидимок или заколок.
Отделите пряди челки, которые вы хотели бы убрать с обеих сторон. Заведите прядь за ухо и закрепите невидимкой. После этого прикройте ухо основным объемом.
Так вы уберете надоедливую челку, в то же время уши не будут торчать.
Второй вариант
Скройте челку с помощью милых зажимов-крабиков.
Отделите две пряди челки спереди и заведите их вверх, к макушке, закрепите их крабиками так, как показано на видео. Так ваша челка будет собрана и будет выглядеть аккуратно.
Третий вариант
Скройте челку с помощью повязки на голову.
Поднимите волосы над челкой и закрепите их повязкой, создавая объемную и модную прическу. Это не только скроет челку, но и придаст вашему образу экстравагантности и стиля.
Четвертый вариант
Скройте челку с помощью косичек.
Отделите две пряди челки спереди и заплетите косички. Эта прическа не только позволит скрыть челку, но и придаст вашему образу женственности и элегантности.
Пятый вариант
Скройте челку с помощью хвоста.
Отделите верхнюю часть волос и завяжите в хвост. Также для лучшего эффекта используйте лак для волос.
@angelsign_ Which one's your favorite? #hairtok #hairtutorial #hidingbangs #stylingtips #fyp ♬ original sound — ”
Несмотря на отрастание челки, существует много способов, чтобы оставаться стильным и опрятным. Используйте эти техники, чтобы легко пережить период ожидания, пока ваша челка отрастет.
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