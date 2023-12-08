Как подобрать челку для своего типа волос и формы лица: 10 вариантов от знаменитостей

Каждая женщина хоть раз в своей жизни думала, не отрезать ли ей челку. Хотите ли вы тонкую челку, пробор или челку-шторку, всегда найдется стиль, который идеально подойдет именно вам.

Существует много разных стрижек с челкой, которые подойдут любой длине и текстуре волос. Челка может быть шикарной и стильной и отлично подчеркивать форму вашего лица.

Good Housekeeping cуммировал опыт знаменитостей, чтобы сказать вам, что на самом деле челка может хорошо смотреться на всех, но, если вы хотите быть уверены, что ваша челка не станет катастрофой, вам следует помнить о форме своего лица.

Квадратные лица или лица в форме сердца лучше всего смотрятся с более тонкой челкой с перьями, которая добавляет мягкости.

Продолговатая форма лица идеально сочетается с тупой челкой.

Круглому лицу подойдет зачесанная набок челки или челка-занавеска.

Лицам овальной формы подойдет практически любой тип челки.

Вот некоторые из лучших типов челок, которые можно показать своему парикмахеру в качестве вдохновения.

Челка-шторка

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Челка-шторка, ставшая знаменитой благодаря Брижит Бардо в 70-х годах, представляет собой стрижку с перьями, которая создает небрежный образ. Она не требуют особого ухода, подходит для всех типов волос и довольно удобна в укладке.

Прямая челка

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Когда вы думаете о челке, вам, вероятно, сразу приходит в голову прямая челка. Она обрезается прямо по линии лба над или под бровями и не имеет слоев.

Убедитесь, что челка лежит ровно и гладко, вытяните ее с помощью проверенного средства для выпрямления волос, которое подчеркнет ее блеск.

Кудрявая челка

Тайра Бэнкс / Фото: Getty Images

Кудрявую челку обычно подстригают длиннее, чтобы волосы не сжимались на лбу при высыхании. Подчеркните естественную текстуру при помощи крема для локонов. Аккуратно распределите его по волосам, начиная с корней, чтобы не потерять объем.

Боковая челка

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Боковая челка элегантно ниспадает через лоб и подходит для круглых лиц. Эта челка работает на уровне глаз, скул и линии подбородка.

Сушите челку слева направо феном, следуя форме головы. Завершите прическу, придав ей гладкость и блеск с помощью лака гибкой фиксации.

Многослойная челка

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Менее строгие, многослойные челки сливаются с вашими волосами и имеют разную длину, а это значит, что вы можете укладывать их так, как хотите — вы можете разделить их посередине, уложить прямо или откинуть набок.

Они будут выглядеть немного лучше, если вы уложите их щеткой для фена.

Тонкая челка

Камила Кабельо / Фото: Getty Images

Эти челки легкие и красивые. Тонкая челка обычно имеет много растушевок на концах, что придает ей едва заметный, мягкий вид.

Укладывать такую челку очень легко, главное, чтобы она не прилипла ко лбу, поэтому на завершающем этапе можете воспользоваться сухим шампунем.

Волнистая челка

Зендея / Фото: Associated Press

Если у вас волнистые волосы, вы можете продемонстрировать их текстуру на челке. Не беспокойтесь о сушке феном — позвольте волосам принять естественную форму

Просто нанесите несмываемый кондиционер для волос, чтобы волосы оставались гладкими и усилился изгиб волны.

Микрочелка

Зои Кравиц / Фото: Getty Images

Как детская челка, но еще меньше. В отличие от многих челок, они подстрижены где-то посередине лба. Если вы хотите попробовать что-то новое и уникальное, эта челка может вам подойти. Они требуют некоторого ухода, но конечный результат того стоит.

Укладывайте ее прямо вниз или набок. Отполируйте концы, проведя по ним утюгом, а затем дайте остыть, закрепив воском.

Лохматая челка

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Стрижки "Шэг" идеально подходят для тех, кто хочет иметь растрепанные и непринужденные волосы. Челка рыхлая, лохматая и идеально ложится в несколько слоев. Из-за их беззаботного характера вы можете либо дать челке высохнуть естественным путем, либо добавить текстурирующий спрей, чтобы добавить немного жизни.

Рваная челка

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Рваная челка — четко очерченная, с разделенными прядями. Перистый крой придает ей немного неряшливый вид. Вы можете добиться этого, используя средство для волос, например, воск или несмываемый кондиционер, чтобы подчеркнуть отдельные пряди. Этот стиль идеально подходит для густых волос.

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