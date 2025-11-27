Как помочь коже зимой: советы косметологов

© Credits

Косметологи Intra Clinic объясняют: зимний уход стоит воспринимать как комплекс. Это не только использование кремов, но и сочетание ежедневных привычек, домашних ритуалов и регулярных профессиональных процедур.

Почему кожа зимой теряет влагу быстрее

Когда температура падает, сосуды сужаются, сальные железы работают менее активно, а гидролипидный барьер становится тоньше. Вместе с тем к этому добавляются пыль, загрязнения и сухой воздух от отопления. Как результат — кожа теряет воду быстрее, становится чувствительной и реагирует даже на мелкие раздражители.

Поэтому косметологи советуют начинать не с «волшебного средства», а с базы:

достаточного количества воды в течение дня;

продуктов с полезными жирами (рыба, авокадо, орехи);

витамина С и антиоксидантов (ягоды, цитрусовые, киви, зеленые овощи).

Это то, что поможет уходу работать лучше.

Домашний уход: как подобрать зимнюю рутину

1. Очищение без «скрипа»

Зимой важно сохранить защитный барьер кожи, поэтому очищение должно быть мягким: дважды в день, теплой водой, с деликатным гелем или пенкой без спирта и агрессивных поверхностно-активных веществ. После умывания лица стоит не тереть, а слегка промокнуть кожу полотенцем — так меньше повреждаются липиды, удерживающие влагу, и уменьшается ощущение стянутости и раздражения.

2. Многоуровневый уход многоуровневый уход

Для обезвоженной зимней кожи хорошо работает сочетание легкого увлажняющего средства и более плотного крема: сначала сыворотка с компонентами, притягивающими влагу (например, гиалуроновая кислота), а затем крем, который помогает удержать ее внутри. Это можно реализовать в виде «дуэта» вроде Re: luz Deep Section Hyaluronic Acid Hydrating Serum + Hydrating Cream.

3. Ночной этап для восстановления барьера

Вечером уместно делать уход более питательным, чем днем: после базового очищения и сыворотки стоит нанести более плотный крем, как дополнительный защитный слой, уменьшающий сухость, шелушение и дискомфорт до утра. В этой роли может быть ночной крем формата Elemis Pro-Collagen Night Cream, сочетающий увлажнение и питание.

4. Отдельное внимание к глазам и губам

Кожа вокруг глаз, а также на губах значительно тоньше и почти не имеет сальных желез, поэтому зимой именно в этих зонах первыми появляются сухость, покраснения, мелкие морщинки и трещинки. Для области вокруг глаз стоит добавить в рутину отдельный крем с мягкой, комфортной текстурой, который увлажняет, снимает стянутость и помогает сохранять эластичность, например Sensilis Supreme Eyes Contour.

Губам в холодный сезон подойдут плотные бальзамы или ночные маски, которые наносят более толстым слоем перед сном, чтобы создать защитный барьер и с утра избегать болезненного шелушения, в частности в формате ночной маски для губ хорошо работает Laneige Lip Sleeping Mask.

5. Уход после мороза

Когда после улицы кожа особенно краснеет, жжет или стягивается, полезно раз или дважды в неделю добавить в рутину успокаивающую маску с компонентами для восстановления барьера, такими как церамиды или пантенол. В такой роли можно использовать маску Dr. Jart+ Ceramidin Facial Barrier, которая работает как «скорая помощь» для ослабленной кожи после холода и помогает вернуть ощущение комфорта.

6. Уход за телом после душа

Тело зимой также теряет влагу, особенно после горячего душа и моющих средств с обильной пеной, поэтому крем или молочко лучше наносить сразу, пока кожа еще немного влажная. Для холодного сезона удобны густые текстуры, которые хорошо смягчают и снимают сухость, например Aweskin Touch Touch Body Cream Brûlée — насыщенный крем, подходящий для зимнего ухода за телом.

Ежедневные привычки, на которых настаивают косметологи:

заменить горячий душ на теплый;

придерживаться стабильного режима дня;

следить за влажностью воздуха в комнате;

не забывать о SPF даже в пасмурные дни;

выбирать шарфы и воротники из мягких тканей, чтобы не травмировать кожу.

Профессиональные процедуры как часть зимней рутины

Поход к косметологу зимой — это способ поддержать кожу, а не ждать, пока проблемы станут ощутимыми. В программу для лица включают увлажняющие протоколы ZO Skin Health без агрессивных пилингов. Они помогают восстановить водный баланс, укрепить барьер и подготовить кожу к холоду, чтобы снизить риск чрезмерной сухости и раздражения.

Зимний уход — это целостный комплекс: привычки, которые поддерживают кожу изнутри, продуманная домашняя рутина и регулярные профессиональные процедуры. Важно не ждать, пока мороз и сухой воздух полностью истощат кожу, а выстраивать эту систему заблаговременно и поддерживать ее на протяжении всего холодного сезона.