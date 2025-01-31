Как правильно наносить помаду на сухие губы

Сухие губы могут стать настоящей проблемой для тех, кто любит яркий и ухоженный макияж. Шелушение, ощущение стянутости и неровности могут испортить внешний вид даже самой дорогой помады.

Однако нанесение губной помады на сухие губы вполне возможно – главное знать, как правильно подготовить кожу и какие средства выбрать, а об этом рассказало издание RealSimple.

Что вам понадобится

Увлажняющая маска для губ

Отшелушивающий скраб для губ

Бальзам для губ

Увлажняющая губная помада

Как подготовить губы к нанесению помады

Ночная маска для губ

Подобно уходу за кожей лица перед важным событием процедура увлажнения губ перед сном может существенно улучшить их состояние до утра. Маска для губ насыщеннее, чем обычный бальзам и проникает глубже, интенсивно питает кожу. Ночью происходит естественное обновление клеток, поэтому использование питательной формулы перед сном поможет укрепить кожный барьер и удержать влагу.

Отшелушивание

Утром важно сделать мягкий пилинг губ с помощью скраба. Он поможет избавиться от сухих частиц и создаст гладкую поверхность для помады. Лучше всего использовать скрабы на основе сахара – они обеспечивают мягкое отшелушивание без риска раздражения. Дерматологи предостерегают от слишком частого использования абразивных средств, ведь чрезмерное скрабирование может привести к еще большей сухости и чувствительности губ.

Бальзам в качестве основы для идеального покрытия.

Перед нанесением помады следует увлажнить губы легким слоем бальзама. Оптимальное время выдержки – 10-20 минут, чтобы средство успело впитаться. Это позволит избежать неровного покрытия, которое может возникнуть из-за избыточного воска. Для экономии времени этот этап можно сделать одним из первых в утренней рутине макияжа.

Увлажняющие помады

Если губы подвержены сухости, важно выбирать помады с питательными компонентами. Современный рынок предлагает множество вариантов, сочетающих уход и декоративную косметику.

Губные бальзамы с пигментом – содержат антиоксиданты и увлажняющие компоненты, смягчающие губы.

Формулы с гиалуроновой кислотой и пептидами – помогают уменьшить морщины и делают губы более упругими.

Увлажняющие помады с витаминами С и Е не только придают насыщенный цвет, но и защищают от вредного воздействия окружающей среды.

Натуральные средства на основе растительных масел и восков – отличный вариант для тех, кто предпочитает экологические продукты.

Что вызывает чрезмерную сухость губ

Холодная или сухая погода

Частое облизывание губ

Воздействие солнечных лучей

Недостаточный уровень увлажнения организма

Дефицит витаминов, в частности витамина В и железа

Как восстановить потрескавшиеся губы

Пить достаточное количество воды, чтоб поддерживать баланс воды в организме.

Использовать бальзамы для губ с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота, масло ши и витамин Е.

Наносить вазелин после бальзама для губ, чтобы запечатать влагу.

Использовать бальзамы из SPF, чтобы защитить губы от ультрафиолета.

Как избежать пересыхания губной помады в течение дня

Чтобы губы оставались увлажненными, можно нанести тонкий слой бальзама поверх помады или использовать увлажняющие фиксаторы. Также следует избегать слишком матовых формул, если губы подвержены сухости.

Уход за губами не менее важен, чем уход за кожей лица. Правильная подготовка перед нанесением помады поможет избежать дискомфорта и сделает макияж губ безупречным. Выбирая увлажняющие формулы и ухаживая за кожей губ, можно смело наносить любимые оттенки без страха за их вид в течение дня.

Мы также писали, как приготовить натуральный мятный бальзам для красоты ваших губ.

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