Как правильно носить повязку на волосах

Красота – это небольшая хитрость, даже когда нужно надеть обычную повязку на волосы.
Фешнблогер Maria Aiello показала своим подписчикам, как правильно носить повязку на волосы в стиле Old Money.
Конечно, можно просто натянуть повязку на волосы как ободок, но скорее всего, вы будете выглядеть главной героини советского фильма. Такого точно не хочется, поэтому проверяйте и пользуйтесь простым лайфхаком.
Что делать:
- Сделайте пробор посередине и отделите сверху, у лица две пряди;
- Можете закрепить их спереди небольшой резинкой, чтобы пряди вам не мешали;
- Возьмите повязку и наденьте ее как обычно, но пряди должны остаться спереди, а не под ней;
- Затем возьмите одну прядь спереди и одну небольшую прядь из-под низа за повязкой;
- Скрепите их небольшой резинкой и немного подтяните ее;
- То же повторите с другой стороны.
Советы:
Если хотите, можно немного подкрутить волосы спереди, добавив им немного объема.
Готово!
У вас будет эстетический и соблазнительный образ всего за пару минут.
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