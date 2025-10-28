- Дата публикации
-
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
96
Время на прочтение
2 мин
Как правильно сделать натуральный макияж: полезные советы
Тренд на натуральную красоту никуда не исчез, он лишь стал мудрее. Сегодня в моде не толстый слой тонального крема, а «второе дыхание» для кожи: макияж, который подчеркивает естественную красоту, а не маскирует ее.
Как достичь эффекта «макияж без макияжа», рассказал визажист и автор страницы mister.makeupartist. У натуральной кожи есть измерение, живость, она не выглядит как плотная маска. Главное правило — не перекрывать все, а работать с отдельными зонами. Представьте, что ваше лицо — это рисунок по номерам. Вы наносите разные оттенки там, где нужно, а затем мягко соединяете их вместе.
Шаг 1. Подготовка
Ни один макияж не будет выглядеть натурально, если кожа обезвожена. Перед нанесением тонального средства:
очистите лицо мягким средством;
нанесите увлажняющий крем (легкий, не жирный);
при желании — праймер с сиянием для эффекта «здоровой кожи».
Лайфхак: нанесите крем за 10-15 мин до тонального, тогда база не «поплывет».
Шаг 2. Тональный крем
Не нужно наносить тональный крем на все лицо. Визажист советует сосредоточиться на центре — щеках, вокруг носа и подбородке, где обычно есть покраснения. Используйте кисточку или губку, чтобы растушевывать продукт по коже, а не размазывать. Это создает эффект естественного покрытия без ощущения «штукатурки».
Шаг 3. Консилер
Вместо того чтобы добавлять еще один слой тонального, поработайте с консилером:
под глаза — чтобы убрать темные круги;
на участки с высыпаниями или пигментацией — для точечного перекрытия;
немного на нос и под скулы — для лифтинг эффекта.
Консилер — это не второй тональный, это ваша волшебная кисточка для мини-коррекции.
Шаг 4. Соедините все вместе
Ключ к натуральности — мягкая растушевка. Визажист советует «сшивать» тон и консилер, чтобы не было резких границ. Используйте чистую кисточку или влажную губку, именно они помогут создать эффект красивой кожи.
Шаг 5. Финальные штрихи
Немного кремовых румян на яблочки щек и лицо оживет.
Хайлайтер — только там, где падает естественный свет, например, скулы, спинка носа, уголки глаз.
Брови — расчешите и зафиксируйте гелем.
На губы — бальзам или тинт для эффекта «поцелованных губ».
Не стремитесь к идеальности
Натуральный макияж — это не про маску, а про доверие к собственному лицу. Позвольте коже дышать, а вашим чертам — быть настоящими. Когда вы перестаете прятаться за слоями косметики, появляется нечто гораздо более привлекательное — уверенность.
Натуральный макияж — это не минимум косметики, а максимум понимания своей кожи. Тон — только там, где нужно. Консилер — как акцент. И никакого перегруза.