Рэй Сигорн / © Associated Press

Классический боб — это стрижка, которая пережила десятилетия, и кажется, что никогда не теряет актуальности. Но каждый сезон стилисты находят новые способы вдохнуть в него современный дух, об этом рассказало издание Woman&Home. На нынешней церемонии Golden Globes боб снова заявил о себе в новом, изысканном формате.

Джесси Бакли / © Associated Press

Суть тренда проста: волосы аккуратно заправляются за одно ухо, а сам боб может быть любой длины, от подбородка до плеч. Часто прическу дополняют легкие волны, которые напоминают атмосферу Старого Голливуда. Этот стиль подходит как для красной дорожки, так и для будничных образов, превращая даже обычный день в модное событие.

Почему именно боб

Секрет популярности этой версии боба в ее универсальности. Он подходит для любого типа волос и формы лица, а также легко адаптируется под личный стиль, ведь можно добавить объем, легкие волны или сделать абсолютно гладкую текстуру. Сам по себе способ «за ухо» выглядит минималистично, но при этом добавляет образу аккуратности и шика.

Многие голливудские звезды уже успели оценить его преимущества: он позволяет продемонстрировать лицо и аксессуары, но не отвлекает внимание от образа, а также выглядит естественно даже после долгого дня. Именно поэтому стилисты называют его современным символом элегантности и уверенности.

Робин Райт / © Associated Press

Как создать идеальный боб дома

Подготовьте волосы: вымойте голову и нанесите легкий термозащитный спрей. Сушите феном: используйте круглую щетку, чтобы придать объем у корней. Создайте волны, по желанию: они добавляют прическе изящества и динамики. Заправьте волосы за одно ухо: именно эта деталь делает образ современным. Фиксация: завершите легким лаком или спреем для блеска, чтобы прическа выглядела ухоженной на весь день.

Эми Полер / © Associated Press

Зои Дойч / © Associated Press

Ханна Айнбиндер / © Associated Press

Райан Дестини / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Боб никогда не стареет и снова доказывает, что классика всегда может получить свежий, современный вид. Легкая, стильная и универсальная прическа, которую можно носить как на праздничном мероприятии, так и в повседневной жизни, уже стала настоящим символом 2026 года.