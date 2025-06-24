Как самостоятельно подстричь челку дома: советы для смелых и стильных

Как самостоятельно подстричь челку дома / © Getty Images

Реклама

Подстричь челку самостоятельно дома вполне реально, главное — знать базовые правила, избегать распространенных ошибок и быть осторожной. На странице SweaStyle предоставили советы, которые помогут вам сделать это красиво и без стресса.

С чего начать

Правильные инструменты — залог успеха: острые ножницы для волос (ни в коем случае не кухонные или канцелярские)

расческа с мелкими зубцами

зеркало (и желательно — дополнительное боковое)

зажимы или заколки

фен, круглая щетка или бигуди

утюжок или плойка

Стричься следует только на сухие волосы. Влажные волосы кажутся длиннее, поэтому есть риск срезать слишком много. Когда они высохнут, челка может оказаться значительно короче, чем вы планировали. Меньше — лучше, начинайте с минимальной длины, если что — всегда можно укоротить.

Как правильно подстричь челку

1. Определите форму челки. Самые популярные варианты:

прямая классическая челка — по линии бровей или чуть выше

скошенная набок — добавляет мягкости чертам лица

французская — воздушная, растрепанная

шторка — с пробором посередине и удлинением по бокам

2. Разделите волосы. Выделите треугольник из волос — его нижняя часть должна быть примерно на два пальца выше бровей, а бока — ровно от края бровей до макушки.

Реклама

3. Заколите лишнее. Оставьте только прядь, которую планируете стричь. Остальные волосы заколите, чтобы они не мешали.

4.Стригите медленно и поэтапно. Согните голову немного вниз, расчешите челку и возьмите ножницы под углом (примерно 45°). Маленькими «укусами» срезайте концы, продвигайтесь постепенно.

Для челки-шторки, сделайте две симметричные части. Скрутите каждую внутрь (к лицу) и срежьте кончик. Такой способ позволяет избежать грубого среза и создать естественный изгиб.

Стилизация — половина успеха

Самое важное в челке шторках — укладка. Даже идеальная форма не будет хорошо смотреться без объема. Вот что поможет:

Реклама

Фен и круглая щетка: сушите челку, поднимайте ее вверх и закручивайте наружу.

Бигуди: накрутите на 10-15 мин, дайте остыть — получите эффект «голливудского объема».

Утюжок или плойка: слегка закрутите челку внутрь или в сторону.

Чего не стоит делать

Не спешите — лучше потратить 30 мин, чем потом носить шапку месяц.

Не стригите при плохом освещении.

Не поднимайте прядь под углом вверх — получите неравномерный срез.

Не пытайтесь кардинально изменить форму челки с первой попытки — лучше работайте над деталями постепенно.

Самостоятельная стрижка челки — это не страшно, если подготовиться. Это также отличный способ освежить свой образ самостоятельно дома. Поэтому, если рука тянется к ножницам — просто соберите все советы, следуйте инструкциям и верьте в себя.