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- Категория
- Салон красоты
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Как самостоятельно подстричь челку дома: советы для смелых и стильных
Мечта о свежем образе с челкой иногда возникает внезапно — после просмотра модного TikTok, фото из 90-х или просто из желания перемен. Но что делать, если времени на визит к парикмахеру нет, а желание что-то обновить уже горит? Правильно — действовать.
Подстричь челку самостоятельно дома вполне реально, главное — знать базовые правила, избегать распространенных ошибок и быть осторожной. На странице SweaStyle предоставили советы, которые помогут вам сделать это красиво и без стресса.
С чего начать
Правильные инструменты — залог успеха:
острые ножницы для волос (ни в коем случае не кухонные или канцелярские)
расческа с мелкими зубцами
зеркало (и желательно — дополнительное боковое)
зажимы или заколки
фен, круглая щетка или бигуди
утюжок или плойка
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Стричься следует только на сухие волосы. Влажные волосы кажутся длиннее, поэтому есть риск срезать слишком много. Когда они высохнут, челка может оказаться значительно короче, чем вы планировали.
Меньше — лучше, начинайте с минимальной длины, если что — всегда можно укоротить.
Как правильно подстричь челку
1. Определите форму челки. Самые популярные варианты:
прямая классическая челка — по линии бровей или чуть выше
скошенная набок — добавляет мягкости чертам лица
французская — воздушная, растрепанная
шторка — с пробором посередине и удлинением по бокам
2. Разделите волосы. Выделите треугольник из волос — его нижняя часть должна быть примерно на два пальца выше бровей, а бока — ровно от края бровей до макушки.
3. Заколите лишнее. Оставьте только прядь, которую планируете стричь. Остальные волосы заколите, чтобы они не мешали.
4.Стригите медленно и поэтапно. Согните голову немного вниз, расчешите челку и возьмите ножницы под углом (примерно 45°). Маленькими «укусами» срезайте концы, продвигайтесь постепенно.
Для челки-шторки, сделайте две симметричные части. Скрутите каждую внутрь (к лицу) и срежьте кончик. Такой способ позволяет избежать грубого среза и создать естественный изгиб.
Стилизация — половина успеха
Самое важное в челке шторках — укладка. Даже идеальная форма не будет хорошо смотреться без объема. Вот что поможет:
Фен и круглая щетка: сушите челку, поднимайте ее вверх и закручивайте наружу.
Бигуди: накрутите на 10-15 мин, дайте остыть — получите эффект «голливудского объема».
Утюжок или плойка: слегка закрутите челку внутрь или в сторону.
Чего не стоит делать
Не спешите — лучше потратить 30 мин, чем потом носить шапку месяц.
Не стригите при плохом освещении.
Не поднимайте прядь под углом вверх — получите неравномерный срез.
Не пытайтесь кардинально изменить форму челки с первой попытки — лучше работайте над деталями постепенно.
Самостоятельная стрижка челки — это не страшно, если подготовиться. Это также отличный способ освежить свой образ самостоятельно дома. Поэтому, если рука тянется к ножницам — просто соберите все советы, следуйте инструкциям и верьте в себя.