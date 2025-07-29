Как самостоятельно подстричь челку: полезные советы: полезные советы

Как самостоятельно подстричь челку / © Getty Images

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Хорошо, что челка — это та часть волос, которую можно подстричь самостоятельно, если следовать простым советам и не спешить. Издание Real Simple рассказало о полезных лайфхаках и подготовили подробный гид, как подстричь челку дома без ущерба вашему имиджу и самооценке.

Подготовка

Перед тем как взяться за ножницы, убедитесь, что есть время, пространство и вы достаточно спокойны. Никогда не стригите челку в спешке перед важной встречей или свиданием.

Что нужно иметь:

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расческа с мелкими зубцами;

несколько крупных зажимов для волос;

острые парикмахерские ножницы, идеально длиной 6-7 см;

зеркало, хорошее освещение и чистые сухие волосы.

Всегда стригите челку на сухих волосах, потому что мокрые «аилстрибует» при высыхании и вы рискуете получить слишком короткий результат.

Как правильно подстричь челку

Шаг 1: отделите челку от остальных волос

С помощью расчески, отделите треугольную зону челки, от центра лба до внешнего края бровей. Остальные волосы закрепите зажимами или завяжите в хвост, они не должны мешать.

Если у вас челка с удлиненными краями, уберите боковые части, сосредоточимся только на центральной части.

Шаг 2: задайте направление и длину

Сделайте укладку челки так, как носите обычно: ровно, на бок или слегка на две стороны.

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Сформируйте пальцами «петлю» из волос, прижимайте прядь между указательным и средним пальцами недоминантной руки. Опустите пальцы до уровня бровей, но не тяните волосы вниз.

Шаг 3: подстригание

Возьмите ножницы в доминантную руку и подстригите волосы горизонтально, прямо под линией пальцев. Делайте это маленькими «укусами», а не одним движением. Ориентировочно срежьте не более 0,5 см, даже если кажется, что этого мало.

Совет: лучше подстричь слишком мало, чем слишком много. Всегда можно доделать.

Шаг 4: смягчение линии

После обрезания основной длины снова зажмите челку между пальцами и вертикально поставьте ножницы, сделайте небольшие V-образные надрезы по краю. Это придаст текстуры и сделает линию более живой и натуральной.

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Частые вопросы

Можно ли исправить неровную челку? Да, но делайте это осторожно. Займитесь этим после первого среза, когда оценка объективнее. Лучше подравнивать понемногу, снова пользуясь пальцами как линией. Если форма «поплыла» полностью, лучше обратитесь к профессионалу.

Какая челка лучше всего подходит для домашней стрижки? Начните со «шторки» или рваной челки, которая не требует идеально прямой линии. Классическая прямая челка сложнее в исполнении, поэтому сначала лучше сформировать ее в салоне, а дома только поддерживать форму.

Что делать, если челка получилась слишком короткой?

Не паникуйте, вот несколько лайфхаков:

сделайте завивку челки плойкой, чтобы сделать ее более мягкой; носите ее на бок или с косым пробором; используйте стильные обручи, платки, заколки; помните, что волосы растут в среднем на 1 см в месяц.

Подстригание челки дома — не магия, а навык, которым легко овладеть, если действовать внимательно, медленно и со здравым смыслом. Не спешите, доверяйте своим пальцам как ориентиру и пользуйся только качественными инструментами.

Помните! Лучше меньше, но качественно. И даже если что-то пойдет не так, это не трагедия, а прекрасная возможность научиться носить обруч.

Если сомневаетесь или хотите попробовать новую форму, лучше обратитесь к профессиональному парикмахеру, он не только сделает идеальный срез, но и подскажет, что лучше всего подходит именно вашему лицу.

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