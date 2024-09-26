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Как сделать бант для волос из обычного платка

Как сделать бант для волос из обычного платка

Как сделать бант для волос из обычного платка / Фото: Credits

Эта простая и креативная идея придаст особый шарм вашему образу.

На странице rena_goswami_ фешнблогер поделилась отличным лайфхаком, как превратить обычный платок или бандану в стильное украшение для волос в форме банта.

Вам понадобится:

  • Платок (бандана);
  • Резинка;
  • Заколка.

Что делать:

  • Разверните платок и сложите его пополам, угол в угол;
  • Снова сложите платок пополам, соединив угол с ровной стороной;
  • Сложите платок еще два раза пополам;
  • Поставьте палец посреди сложенного платка. Затем сверните кончики крест-накрест, чтобы создать эффект банта;
  • На середину полученной конструкции натяните резинку. Это поможет зафиксировать ваш бант;
  • Наденьте шпильку на резинку, чтобы закрепить украшение;
  • Расправьте бант, чтобы он выглядел аккуратно и стильно.

Вы можете использовать разные цвета и узоры платков, чтобы создать свой индивидуальный стиль. Легкий и мягкий платок не будет давить на голову, в отличие от большинства тяжелых аксессуаров. Таким бантиком вы можете украсить почти каждую свою прическу.

Этот простой и стильный способ украсить волосы не только подчеркнет вашу индивидуальность, но и позволит вам экспериментировать с разными образами.

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