Как сделать бант для волос из обычного платка

Эта простая и креативная идея придаст особый шарм вашему образу.
На странице rena_goswami_ фешнблогер поделилась отличным лайфхаком, как превратить обычный платок или бандану в стильное украшение для волос в форме банта.
Вам понадобится:
- Платок (бандана);
- Резинка;
- Заколка.
Что делать:
- Разверните платок и сложите его пополам, угол в угол;
- Снова сложите платок пополам, соединив угол с ровной стороной;
- Сложите платок еще два раза пополам;
- Поставьте палец посреди сложенного платка. Затем сверните кончики крест-накрест, чтобы создать эффект банта;
- На середину полученной конструкции натяните резинку. Это поможет зафиксировать ваш бант;
- Наденьте шпильку на резинку, чтобы закрепить украшение;
- Расправьте бант, чтобы он выглядел аккуратно и стильно.
Вы можете использовать разные цвета и узоры платков, чтобы создать свой индивидуальный стиль. Легкий и мягкий платок не будет давить на голову, в отличие от большинства тяжелых аксессуаров. Таким бантиком вы можете украсить почти каждую свою прическу.
Этот простой и стильный способ украсить волосы не только подчеркнет вашу индивидуальность, но и позволит вам экспериментировать с разными образами.
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