Как сделать бант для волос из обычного платка

На странице rena_goswami_ фешнблогер поделилась отличным лайфхаком, как превратить обычный платок или бандану в стильное украшение для волос в форме банта.

Вам понадобится:

Платок (бандана);

Резинка;

Заколка.

Что делать:

Разверните платок и сложите его пополам, угол в угол;

Снова сложите платок пополам, соединив угол с ровной стороной;

Сложите платок еще два раза пополам;

Поставьте палец посреди сложенного платка. Затем сверните кончики крест-накрест, чтобы создать эффект банта;

На середину полученной конструкции натяните резинку. Это поможет зафиксировать ваш бант;

Наденьте шпильку на резинку, чтобы закрепить украшение;

Расправьте бант, чтобы он выглядел аккуратно и стильно.

Вы можете использовать разные цвета и узоры платков, чтобы создать свой индивидуальный стиль. Легкий и мягкий платок не будет давить на голову, в отличие от большинства тяжелых аксессуаров. Таким бантиком вы можете украсить почти каждую свою прическу.

Этот простой и стильный способ украсить волосы не только подчеркнет вашу индивидуальность, но и позволит вам экспериментировать с разными образами.

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