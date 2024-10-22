Как сделать элегантную прическу из узелков

Если вы хотите сделать стильную и женственную прическу на длинные волосы, прическа из узелков – идеальный выбор.
На странице anna_strigl показали, как сделать удивительную и симпатичную прическу на длинные волосы.
Что делать:
- Сделайте пробор посередине и хорошо расчешите волосы;
- Возле ушей разделите волосы, подобрав прядь у лица. Сделайте это с двух сторон;
- От волос позади отделите небольшую прядь и через низ заведите ее за прядь у лица одной рукой, другой держите ее кончик. Далее просто сделайте узел этой прядью;
- Хвостик узла можете держать во рту, если самостоятельно делаете прическу или зафиксируйте шпилькой. Главное, чтобы узел не развязался;
- Затем снова берите прядь и навязывайте ее узлом на другую. Сделайте столько узлов, сколько хотите (автор сделала шесть узлов) и повторите все тоже самое с другой стороны;
- Возьмите прядь, на которой навязаны узлы, и зафиксируйте сзади, сделав "Мальвинку".
Советы:
- Если у вас непослушные волосы, используйте фиксатор, чтобы обеспечить стойкость прически.
- Можно добавить декоративные шпильки или цветы, чтобы придать прическе еще больше элегантности.
- Экспериментируйте с количеством узлов, их расположением или даже с типом волос — у локон или ровных будет разный вид.
Прическа из узелков – это стильный способ подчеркнуть вашу индивидуальность и придать нотку элегантности к повседневному образу.
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