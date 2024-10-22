Как сделать элегантную прическу из узелков

Если вы хотите сделать стильную и женственную прическу на длинные волосы, прическа из узелков – идеальный выбор.

На странице anna_strigl показали, как сделать удивительную и симпатичную прическу на длинные волосы.

Что делать:

Сделайте пробор посередине и хорошо расчешите волосы; Возле ушей разделите волосы, подобрав прядь у лица. Сделайте это с двух сторон; От волос позади отделите небольшую прядь и через низ заведите ее за прядь у лица одной рукой, другой держите ее кончик. Далее просто сделайте узел этой прядью; Хвостик узла можете держать во рту, если самостоятельно делаете прическу или зафиксируйте шпилькой. Главное, чтобы узел не развязался; Затем снова берите прядь и навязывайте ее узлом на другую. Сделайте столько узлов, сколько хотите (автор сделала шесть узлов) и повторите все тоже самое с другой стороны; Возьмите прядь, на которой навязаны узлы, и зафиксируйте сзади, сделав "Мальвинку".

Советы:

Если у вас непослушные волосы, используйте фиксатор, чтобы обеспечить стойкость прически.

Можно добавить декоративные шпильки или цветы, чтобы придать прическе еще больше элегантности.

Экспериментируйте с количеством узлов, их расположением или даже с типом волос — у локон или ровных будет разный вид.

Прическа из узелков – это стильный способ подчеркнуть вашу индивидуальность и придать нотку элегантности к повседневному образу.

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