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- Салон красоты
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Как сделать фантастические локоны без использования нагревательных средств: подборка лайфхаков
Современные методы безтепловой укладки позволяют создать волшебные волны и кудри без вреда для волос.
Это особенно важно для тех, кто стремится сохранить здоровье и блеск локонов, уменьшить ломкость, сухость и избежать секущихся кончиков. Издание Real Simple собрало 12 эффективных и простых способов, как сделать локоны в домашних условиях — без горячих инструментов. Они подходят для разной длины, структуры и типа волос. Выбирай самый удобный для тебя и наслаждайся результатом.
Плоппинг
Подходит для: естественно вьющихся или волнистых волос.
Что нужно: микрофибровое полотенце или хлопковая футболка, средство для укладки (например, крем для локонов).
Как делать:
Вымойте голову, нанесите кондиционер и промокните волосы полотенцем.
Нанесите кондиционер или крем для укладки.
Наклонитесь вперед, чтобы волосы свисали вниз и «сложите» их в полотенце или футболку, как будто оборачиваете в пакет.
Оставьте на 20 мин — 2 часа, затем распустите и позвольте высохнуть.
Когда волосы полностью высохнут, нанесите немного масла или сыворотки.
Результат: четкие, увлажненные локоны или волны, без пушистости.
Скручивание
Подходит для: средних и длинных волос.
Что нужно: несколько крепких крабиков или зажимов.
Как делать:
Разделите влажные волосы на 2 части.
Скрутите каждую секцию в жгут и зафиксируйте сзади головы.
Если хотите больше объема — сделайте еще две меньшие скрутки возле лица.
Дайте волосам полностью высохнуть (лучше оставить на ночь).
Распушите локоны руками.
Результат: естественные волны с объемом, идеальные для «пляжного» стиля.
Повязка
Подходит для: любого типа волос.
Что нужно: специальная повязка, 2 резинки.
Как делать:
На слегка влажные волосы наденьте повязку на макушку.
Начните закручивать пряди вокруг нее, начните спереди и двигайтесь назад.
Зафиксируйте резинками с обеих сторон.
Оставьте на ночь или до полного высыхания.
Результат: упругие, мягкие локоны без изломов.
Леггинсы
Подходит для: длинных волос.
Что нужно: старые лосины или леггинсы.
Как делать:
Разделите слегка влажные волосы на 2 части.
Используйте лосины как центральную прядь и заплетите каждую сторону в косу: 2 пряди волос и лосины.
Зафиксируйте концы резинками.
Оставьте на ночь.
Результат: четкие, волнистые локоны.
Заплетение кос
Подходит для: любого типа волос.
Что нужно: резинки.
Как делать:
Поделите слегка влажные волосы на несколько секций.
Заплетите косы: 1 — для легких волн, 2 — средние локоны, 4+ — тугие завитки.
Утром расплетите и разделите пальцами.
Результат: естественные, текстурированные волны, быстро и просто.
Гибкие бигуди
Подходит для: тонких или прямых волос.
Что нужно: набор мягких гибких бигуди.
Как делать:
На слегка влажные волосы накрутите небольшие пряди на бигуди, загибайте концы внутрь.
Зафиксируйте каждое бигуди.
Оставьте на ночь (если есть желание — накрой шапочкой).
Снимите утром и нанесите немного средства для фиксации.
Результат: тугие, спиральные локоны с объемом.
Носки
Подходит для: средних и длинных волос.
Что нужно: 2-4 чистых носка.
Как делать:
Разделите влажные волосы на части.
Обмотайте каждую вокруг носка и заверните в пучок.
Закрепите самим носком (или резинкой).
Оставьте на ночь.
Результат: мягкие локоны среднего объема.
Пояс от халата
Подходит для: длинных волос.
Что нужно: пояс от халата.
Как делать:
Положите пояс от халата на голову, оставьте равные части с обеих сторон.
Начните обматывать волосы вокруг пояса, добавляйте пряди.
Закрепите концы резинками или скрутите в пучки.
Оставьте на ночь.
Результат: крупные, мягкие локоны с романтичным видом.
Пучки Леи
Подходит для: средних и длинных волос.
Что нужно: 2-3 бигуди или мягкие валики, крабики.
Как делать:
Поделите слегка влажные волосы на 3 части.
Накрутите каждую на валик и зафиксируйте в форме пучка.
Оставьте на ночь, на утро распушите руками.
Результат: объемные, ретро-волны.
Резинки
Подходит для: любой длины.
Что нужно: несколько мягких резинок.
Как делать:
Поделите волосы на несколько секций.
Скрутите каждую секцию в маленький пучок или накрутите на саму резинку.
Зафиксируйте и оставьте на ночь.
Результат: естественные, средние волны или кудри.
Классические завитки
Подходит для: коротких или средних волос.
Что нужно: заколки, шелковый платок.
Как делать:
Оберните прядь вокруг пальца, сделайте спираль.
Прикрепите ее к голове булавкой.
Повторите по всей голове, накройте платком и оставьте на ночь.
Результат: ретро-волны в стиле 40-х.
Резинка для завивки
Подходит для: поддержка уже созданных локонов.
Что нужно: резинка для завивки.
Как использовать:
После создания локонов соберите их в высокий хвост.
Оберните вокруг резинки для завивки.
Спите с ней, чтобы сохранить форму.
Результат: сохранение объема и локонов до 2-3 дней без повторной укладки.
Создание локонов без использования тепла — это не только бережный подход к здоровью волос, но и интересный способ экспериментировать с внешностью. Каждый из методов подарит уникальную текстуру и форму. Попробуй несколько вариантов, чтобы найти свой идеальный и не бойтесь сочетать их между собой.