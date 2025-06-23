Как сделать фантастические локоны без использования нагревательных средств: подборка лайфхаков

Как сделать фантастические локоны без использования нагревательных средств / © Credits

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Это особенно важно для тех, кто стремится сохранить здоровье и блеск локонов, уменьшить ломкость, сухость и избежать секущихся кончиков. Издание Real Simple собрало 12 эффективных и простых способов, как сделать локоны в домашних условиях — без горячих инструментов. Они подходят для разной длины, структуры и типа волос. Выбирай самый удобный для тебя и наслаждайся результатом.

Плоппинг

Подходит для: естественно вьющихся или волнистых волос.

Что нужно: микрофибровое полотенце или хлопковая футболка, средство для укладки (например, крем для локонов).

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Как делать:

Вымойте голову, нанесите кондиционер и промокните волосы полотенцем. Нанесите кондиционер или крем для укладки. Наклонитесь вперед, чтобы волосы свисали вниз и «сложите» их в полотенце или футболку, как будто оборачиваете в пакет. Оставьте на 20 мин — 2 часа, затем распустите и позвольте высохнуть. Когда волосы полностью высохнут, нанесите немного масла или сыворотки.

Результат: четкие, увлажненные локоны или волны, без пушистости.

Скручивание

Подходит для: средних и длинных волос.

Что нужно: несколько крепких крабиков или зажимов.

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Как делать:

Разделите влажные волосы на 2 части. Скрутите каждую секцию в жгут и зафиксируйте сзади головы. Если хотите больше объема — сделайте еще две меньшие скрутки возле лица. Дайте волосам полностью высохнуть (лучше оставить на ночь). Распушите локоны руками.

Результат: естественные волны с объемом, идеальные для «пляжного» стиля.

Повязка

Подходит для: любого типа волос.

Что нужно: специальная повязка, 2 резинки.

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Как делать:

На слегка влажные волосы наденьте повязку на макушку. Начните закручивать пряди вокруг нее, начните спереди и двигайтесь назад. Зафиксируйте резинками с обеих сторон. Оставьте на ночь или до полного высыхания.

Результат: упругие, мягкие локоны без изломов.

Леггинсы

Подходит для: длинных волос.

Что нужно: старые лосины или леггинсы.

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Как делать:

Разделите слегка влажные волосы на 2 части. Используйте лосины как центральную прядь и заплетите каждую сторону в косу: 2 пряди волос и лосины. Зафиксируйте концы резинками. Оставьте на ночь.

Результат: четкие, волнистые локоны.

Заплетение кос

Подходит для: любого типа волос.

Что нужно: резинки.

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Как делать:

Поделите слегка влажные волосы на несколько секций. Заплетите косы: 1 — для легких волн, 2 — средние локоны, 4+ — тугие завитки. Утром расплетите и разделите пальцами.

Результат: естественные, текстурированные волны, быстро и просто.

Гибкие бигуди

Подходит для: тонких или прямых волос.

Что нужно: набор мягких гибких бигуди.

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Как делать:

На слегка влажные волосы накрутите небольшие пряди на бигуди, загибайте концы внутрь. Зафиксируйте каждое бигуди. Оставьте на ночь (если есть желание — накрой шапочкой). Снимите утром и нанесите немного средства для фиксации.

Результат: тугие, спиральные локоны с объемом.

Носки

Подходит для: средних и длинных волос.

Что нужно: 2-4 чистых носка.

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Как делать:

Разделите влажные волосы на части. Обмотайте каждую вокруг носка и заверните в пучок. Закрепите самим носком (или резинкой). Оставьте на ночь.

Результат: мягкие локоны среднего объема.

Пояс от халата

Подходит для: длинных волос.

Что нужно: пояс от халата.

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Как делать:

Положите пояс от халата на голову, оставьте равные части с обеих сторон. Начните обматывать волосы вокруг пояса, добавляйте пряди. Закрепите концы резинками или скрутите в пучки. Оставьте на ночь.

Результат: крупные, мягкие локоны с романтичным видом.

Пучки Леи

Подходит для: средних и длинных волос.

Что нужно: 2-3 бигуди или мягкие валики, крабики.

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Как делать:

Поделите слегка влажные волосы на 3 части. Накрутите каждую на валик и зафиксируйте в форме пучка. Оставьте на ночь, на утро распушите руками.

Результат: объемные, ретро-волны.

Резинки

Подходит для: любой длины.

Что нужно: несколько мягких резинок.

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Как делать:

Поделите волосы на несколько секций. Скрутите каждую секцию в маленький пучок или накрутите на саму резинку. Зафиксируйте и оставьте на ночь.

Результат: естественные, средние волны или кудри.

Классические завитки

Подходит для: коротких или средних волос.

Что нужно: заколки, шелковый платок.

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Как делать:

Оберните прядь вокруг пальца, сделайте спираль. Прикрепите ее к голове булавкой. Повторите по всей голове, накройте платком и оставьте на ночь.

Результат: ретро-волны в стиле 40-х.

Резинка для завивки

Подходит для: поддержка уже созданных локонов.

Что нужно: резинка для завивки.

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Как использовать:

После создания локонов соберите их в высокий хвост. Оберните вокруг резинки для завивки. Спите с ней, чтобы сохранить форму.

Результат: сохранение объема и локонов до 2-3 дней без повторной укладки.

Создание локонов без использования тепла — это не только бережный подход к здоровью волос, но и интересный способ экспериментировать с внешностью. Каждый из методов подарит уникальную текстуру и форму. Попробуй несколько вариантов, чтобы найти свой идеальный и не бойтесь сочетать их между собой.