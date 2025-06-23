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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
127
Время на прочтение
4 мин

Как сделать фантастические локоны без использования нагревательных средств: подборка лайфхаков

Современные методы безтепловой укладки позволяют создать волшебные волны и кудри без вреда для волос.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать фантастические локоны без использования нагревательных средств

Как сделать фантастические локоны без использования нагревательных средств / © Credits

Это особенно важно для тех, кто стремится сохранить здоровье и блеск локонов, уменьшить ломкость, сухость и избежать секущихся кончиков. Издание Real Simple собрало 12 эффективных и простых способов, как сделать локоны в домашних условиях — без горячих инструментов. Они подходят для разной длины, структуры и типа волос. Выбирай самый удобный для тебя и наслаждайся результатом.

Плоппинг

Подходит для: естественно вьющихся или волнистых волос.

Что нужно: микрофибровое полотенце или хлопковая футболка, средство для укладки (например, крем для локонов).

Как делать:

  1. Вымойте голову, нанесите кондиционер и промокните волосы полотенцем.

  2. Нанесите кондиционер или крем для укладки.

  3. Наклонитесь вперед, чтобы волосы свисали вниз и «сложите» их в полотенце или футболку, как будто оборачиваете в пакет.

  4. Оставьте на 20 мин — 2 часа, затем распустите и позвольте высохнуть.

  5. Когда волосы полностью высохнут, нанесите немного масла или сыворотки.

Результат: четкие, увлажненные локоны или волны, без пушистости.

Скручивание

Подходит для: средних и длинных волос.

Что нужно: несколько крепких крабиков или зажимов.

Как делать:

  1. Разделите влажные волосы на 2 части.

  2. Скрутите каждую секцию в жгут и зафиксируйте сзади головы.

  3. Если хотите больше объема — сделайте еще две меньшие скрутки возле лица.

  4. Дайте волосам полностью высохнуть (лучше оставить на ночь).

  5. Распушите локоны руками.

Результат: естественные волны с объемом, идеальные для «пляжного» стиля.

Повязка

Подходит для: любого типа волос.

Что нужно: специальная повязка, 2 резинки.

Как делать:

  1. На слегка влажные волосы наденьте повязку на макушку.

  2. Начните закручивать пряди вокруг нее, начните спереди и двигайтесь назад.

  3. Зафиксируйте резинками с обеих сторон.

  4. Оставьте на ночь или до полного высыхания.

Результат: упругие, мягкие локоны без изломов.

Леггинсы

Подходит для: длинных волос.

Что нужно: старые лосины или леггинсы.

Как делать:

  1. Разделите слегка влажные волосы на 2 части.

  2. Используйте лосины как центральную прядь и заплетите каждую сторону в косу: 2 пряди волос и лосины.

  3. Зафиксируйте концы резинками.

  4. Оставьте на ночь.

Результат: четкие, волнистые локоны.

Заплетение кос

Подходит для: любого типа волос.

Что нужно: резинки.

Как делать:

  1. Поделите слегка влажные волосы на несколько секций.

  2. Заплетите косы: 1 — для легких волн, 2 — средние локоны, 4+ — тугие завитки.

  3. Утром расплетите и разделите пальцами.

Результат: естественные, текстурированные волны, быстро и просто.

Гибкие бигуди

Подходит для: тонких или прямых волос.

Что нужно: набор мягких гибких бигуди.

Как делать:

  1. На слегка влажные волосы накрутите небольшие пряди на бигуди, загибайте концы внутрь.

  2. Зафиксируйте каждое бигуди.

  3. Оставьте на ночь (если есть желание — накрой шапочкой).

  4. Снимите утром и нанесите немного средства для фиксации.

Результат: тугие, спиральные локоны с объемом.

Носки

Подходит для: средних и длинных волос.

Что нужно: 2-4 чистых носка.

Как делать:

  1. Разделите влажные волосы на части.

  2. Обмотайте каждую вокруг носка и заверните в пучок.

  3. Закрепите самим носком (или резинкой).

  4. Оставьте на ночь.

Результат: мягкие локоны среднего объема.

Пояс от халата

Подходит для: длинных волос.

Что нужно: пояс от халата.

Как делать:

  1. Положите пояс от халата на голову, оставьте равные части с обеих сторон.

  2. Начните обматывать волосы вокруг пояса, добавляйте пряди.

  3. Закрепите концы резинками или скрутите в пучки.

  4. Оставьте на ночь.

Результат: крупные, мягкие локоны с романтичным видом.

Пучки Леи

Подходит для: средних и длинных волос.

Что нужно: 2-3 бигуди или мягкие валики, крабики.

Как делать:

  1. Поделите слегка влажные волосы на 3 части.

  2. Накрутите каждую на валик и зафиксируйте в форме пучка.

  3. Оставьте на ночь, на утро распушите руками.

Результат: объемные, ретро-волны.

Резинки

Подходит для: любой длины.

Что нужно: несколько мягких резинок.

Как делать:

  1. Поделите волосы на несколько секций.

  2. Скрутите каждую секцию в маленький пучок или накрутите на саму резинку.

  3. Зафиксируйте и оставьте на ночь.

Результат: естественные, средние волны или кудри.

Классические завитки

Подходит для: коротких или средних волос.

Что нужно: заколки, шелковый платок.

Как делать:

  1. Оберните прядь вокруг пальца, сделайте спираль.

  2. Прикрепите ее к голове булавкой.

  3. Повторите по всей голове, накройте платком и оставьте на ночь.

Результат: ретро-волны в стиле 40-х.

Резинка для завивки

Подходит для: поддержка уже созданных локонов.

Что нужно: резинка для завивки.

Как использовать:

  1. После создания локонов соберите их в высокий хвост.

  2. Оберните вокруг резинки для завивки.

  3. Спите с ней, чтобы сохранить форму.

Результат: сохранение объема и локонов до 2-3 дней без повторной укладки.

Создание локонов без использования тепла — это не только бережный подход к здоровью волос, но и интересный способ экспериментировать с внешностью. Каждый из методов подарит уникальную текстуру и форму. Попробуй несколько вариантов, чтобы найти свой идеальный и не бойтесь сочетать их между собой.

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