Как сделать французский маникюр с помощью спонжа: необычный лайфхак из TikTok

Если хочется сделать французский маникюр, а от руки ровная линия не получается и трафарета рядом нет, вам в помощь придет обычный спонж для макияжа.

Звучит несколько фантастически и удивительно, но LifePrettyHacks в одном из своих видео доказывают, что это работает. Лайфхак, который поможет сделать классический или неклассический французский маникюр в домашних условиях.

Вам понадобится:

Спонж;

Пищевая пленка;

Лак для ногтей.

Что делать:

Заверните спонж в пищевую пленку;

Нанесите на пленку полоску лака;

Мокните ноготь в лак. Сделайте это со всеми ногтями;

При помощи ушной палочки и жидкости для снятия лака уберите лишнюю краску;

Сверху нанесите закрепитель.

Для такого маникюра не обязательны длинные ногти, тем более что оптимальным для французского маникюра считается длина в 3-5 мм. Вместо классического белого цвета, можно сделать черный, как у автора видео, так и выбрать другие цвета по вкусу.

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