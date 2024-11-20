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Как сделать французский маникюр с помощью спонжа: необычный лайфхак из TikTok

Как сделать французский маникюр с помощью спонжа: необычный лайфхак из TikTok

Как сделать французский маникюр с помощью спонжа / Фото: Credits

Если хочется сделать французский маникюр, а от руки ровная линия не получается и трафарета рядом нет, вам в помощь придет обычный спонж для макияжа.

Звучит несколько фантастически и удивительно, но LifePrettyHacks в одном из своих видео доказывают, что это работает. Лайфхак, который поможет сделать классический или неклассический французский маникюр в домашних условиях.

Вам понадобится:

  • Спонж;
  • Пищевая пленка;
  • Лак для ногтей.

Что делать:

  • Заверните спонж в пищевую пленку;
  • Нанесите на пленку полоску лака;
  • Мокните ноготь в лак. Сделайте это со всеми ногтями;
  • При помощи ушной палочки и жидкости для снятия лака уберите лишнюю краску;
  • Сверху нанесите закрепитель.
@lifeprettyhacks Хорошая idea for girls #foryou #diy #idea #beautiful #tipsforgirls #beautyhacks #tutorial #lifehack #try #foryoupage ♬ Victoria's Secret — Jax

Для такого маникюра не обязательны длинные ногти, тем более что оптимальным для французского маникюра считается длина в 3-5 мм. Вместо классического белого цвета, можно сделать черный, как у автора видео, так и выбрать другие цвета по вкусу.

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