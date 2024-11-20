Как сделать французский маникюр с помощью спонжа: необычный лайфхак из TikTok

Если хочется сделать французский маникюр, а от руки ровная линия не получается и трафарета рядом нет, вам в помощь придет обычный спонж для макияжа.
Звучит несколько фантастически и удивительно, но LifePrettyHacks в одном из своих видео доказывают, что это работает. Лайфхак, который поможет сделать классический или неклассический французский маникюр в домашних условиях.
Вам понадобится:
- Спонж;
- Пищевая пленка;
- Лак для ногтей.
Что делать:
- Заверните спонж в пищевую пленку;
- Нанесите на пленку полоску лака;
- Мокните ноготь в лак. Сделайте это со всеми ногтями;
- При помощи ушной палочки и жидкости для снятия лака уберите лишнюю краску;
- Сверху нанесите закрепитель.
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Для такого маникюра не обязательны длинные ногти, тем более что оптимальным для французского маникюра считается длина в 3-5 мм. Вместо классического белого цвета, можно сделать черный, как у автора видео, так и выбрать другие цвета по вкусу.
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