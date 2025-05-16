Как сделать губы визуально полнее: действенные советы / © Credits

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Издание Real Simple поделилось действенными советами, как с помощью макияжа создать эффект более пухлых, объемных губ — без филеров или дорогостоящих процедур. Все, что вам нужно — это правильная техника, увлажнение и немного блеска.

С возрастом наши губы естественно теряют объем из-за снижения выработки коллагена. Кроме того, обезвоживание, воздействие окружающей среды и даже неправильная техника нанесения макияжа могут сгладить естественную полноту губ. Но хорошая новость в том, что это легко исправить с помощью косметических уловок, проверенных десятилетиями.

Что понадобится

Карандаш для губ (в оттенке помады или более темный)

Помада (матовая или глянцевая — в зависимости от эффекта)

Кисточка для губ

Прозрачный блеск

Скраб и увлажняющий бальзам

Как подчеркнуть губы, чтобы они выглядели более полным.

Увлажнение — ключ к успеху

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Начните с мягкого пилинга губ. Это не только сделает кожу гладкой, но улучшит кровообращение, а это придаст губам естественный объем. Попробуйте магазинный или собственноручно сделанный скраб из меда и сахара. Далее нанесите бальзам с гиалуроновой кислотой или маслами.

Подберите правильный оттенок карандаша

Для насыщенных помад (винных, красных, сливовых) выбирайте карандаш максимально приближенный к цвету помады. Для тонких тонов — на 1–3 тона темнее, чтобы создать мягкую тень и глубину.

Совет: более темный карандаш, особенно с кремовой текстурой, позволяет деликатно выйти за контур и не создавать резкого перехода.

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Сделайте контур губ

Заострите карандаш для точности.

Начните с наружного угла губ и ведите линию к центру (арки Купидона).

Повторите с другой стороны

Не переусердствуйте: выходите за естественный контур максимум на 1 мм, чтобы результат был натуральным.

Лайфхак: обводите только верхнюю губу или нижнюю — это дает более деликатный эффект, чем полный обвод.

Растушуйте контур

С помощью кисточки для губ растушуйте подводку немного внутрь губ. Это создаст мягкий градиент, имитирующий естественную тень и придающий губам глубину.

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Нанесите помаду

Используйте кисточку или наносите пальцем — это дает более естественное покрытие. Для ежедневного образа выбирайте кремовые текстуры или тонкие сатиновые оттенки.

Добавьте блеск в центр

Нанесите прозрачный блеск на середину верхней и нижней губ — именно эти зоны естественно больше всего выступают. Такой акцент зрительно увеличит объем благодаря игре света.

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Альтернативные методы: если не хотите использовать карандаш

Техника градиента с блеском: нанесите более темный оттенок помады на наружные углы губ, а более светлый — в центр. Добавьте блеск и получите эффект 3D.

Мономакияж с бальзамом: интенсивно увлажненные губы всегда выглядят полнее. В дни без макияжа просто используйте бальзам с лёгким оттенком.

Средства с ментолом или пептидами Они стимулируют кровообращение, немного увеличивают губы на несколько часов.

Советы

Никогда не пытайтесь увеличить размер губ на несколько миллиметров — иначе у вас будет неестественный вид, заметный с первого взгляда.

Лучший эффект достигается благодаря гармонии цвета, четкости линии и игре света. А еще — увлажнению.

С помощью простых и доступных средств, таких как карандаш для губ, помада, блеск и базовое увлажнение, вы можете создать эффект объемных губ всего за несколько минут. Главное — соблюдать правильную технику, выбирать натуральные оттенки и не забывать о подготовке кожи губ. Немного практики — и вы сможете ежедневно наслаждаться визуально большими и более привлекательными губами без уколов.